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    Панарин возглавил рейтинг лучших вингеров по версии НХЛ

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    Представитель «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин возглавил рейтинг лучших крайних нападающих по версии НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин

    Второе место в рейтинге занял чех Давид Пастрняк из «Бостона», третье — россиянин Никита Кучеров из «Тампы».

    На четвертом месте расположился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» занял 19-е место.

    По итогам прошлого сезона Панарин был признан самым ценным игроком «Рейнджерс». Также он вошел в символическую сборную НХЛ сезона 2019/20 и претендовал на звание самого ценного игрока сезона в НХЛ и приз Теда Линдсея, который вручают лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков НХЛ (NHLPA). 0

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