Панарин возглавил рейтинг лучших вингеров по версии НХЛ

Представитель «Нью-Йорк Рейнджерс»возглавил рейтинг лучших крайних нападающих по версии НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Второе место в рейтинге занял чех Давид Пастрняк из «Бостона», третье — россиянин Никита Кучеров из «Тампы».

На четвертом месте расположился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» занял 19-е место.

По итогам прошлого сезона Панарин был признан самым ценным игроком «Рейнджерс». Также он вошел в символическую сборную НХЛ сезона 2019/20 и претендовал на звание самого ценного игрока сезона в НХЛ и приз Теда Линдсея, который вручают лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков НХЛ (NHLPA). 0