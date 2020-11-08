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    Россия обыграла Чехию и одержала третью победу в Кубке Карьяла

    Хоккей Кубок Карьяла Сборная России Сборная Чехии
    Сборная России в третьем матче Кубка Карьяла победила сборную Чехии (3:0), одержав третью победу подряд.

    Игроки сборной России
    Игроки сборной России

    В составе российской команды результативными бросками отметились Родион Амиров, Егор Чинахов и Егор Афанасьев.

    Хоккей. Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
    Чехия — Россия — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
    Голы: Амиров — 3 (бол., Чинахов, Чайка), 18:04 — 0:1. Чинахов — 2 (Сафонов), 20:27 — 0:2. Афанасьев — 2 (Подколзин, Мухамадуллин), 28:55 — 0:3Вратари: Паржик — АскаровШтраф: 8 — 2Броски: 29 (12+5+12) — 30 (11+8+11)

    Набрав 8 очков, сборная России заняла первое место. У сборной Чехии 6 пунктов на счету. Команда идет второй. 0

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