«Спартак» — ЦСКА: счет матча 2:3, обзор голов

нанес поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейцев» Максим Шалунов, который записал на свой счет дубль. Два очка набрал Константин Окулов (0+2). Голкипер «красно-синих» Александр Шарыченков отразил 28 бросков.

У «красно-белых» отличились Сергей Широков и Йори Лехтеря.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) Голы: Шалунов — 6 (бол., Киселевич, Окулов), 22:02 — 0:1. Широков — 7 (бол., Юсе, Федоров), 46:19 — 1:1. Лехтеря — 5 (бол., Широков, Ганзл), 47:47 — 2:1. Кемпе — 5 (Слепышев), 50:39 — 2:2. Шалунов — 7 (Окулов), 62:20 — 2:3Вратари: Гудачек — ШарыченковШтраф: 18 — 27Броски: 30 (10+7+12+1) — 29 (8+8+12+1)

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место (36 очков), а «Спартак» — восьмое (21 очко). 0