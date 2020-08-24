НХЛ. «Тампа» проиграла «Бостону», «Вегас» разгромил «Ванкувер»

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 2:3

«Бостон» в матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).

В составе победителей отличились Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан. У проигравших дубль сделал Виктор Хедман.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев не набрали очков. Голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и совершил 28 сэйвов.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Голы: Койл — 3 (Карло, Маршан), 18:52 — 0:1. Пастрняк — 2 (бол., Крейчи, Краг), 24:34 — 0:2. Маршан — 4 (Пастрняк, Бержерон), 41:17 — 0:3. Хедман — 2 (Пойнт, Палат), 48:50 — 1:3. Хедман — 3 (Шаттенкирк, Джонсон), 58:46 — 2:3Вратари: Василевский (57:31 — 58:46, 59:00) — ГалакШтраф: 8-8Броски: 37 (10+18+9) — 31 (15+7+9)

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 26 августа.

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 2:3

«Вегас» — «Ванкувер» 5:0

«Вегас» разгромил «Ванкувер» со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

В составе победителей по шайбе забросили Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Марк Стоун, Алекс Так и Макс Пасиоретти. Голкипер Робин Ленер отразил все 26 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Западной конференции «Вегас» — «Ванкувер» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) Голы: Маршессо — 3 (Смит, Теодор), 11:37 — 1:0. Смит — 4 (бол., Так, Мартинес), 22:13 — 2:0. Стоун — 5 (Шмидт, Карлссон), 31:35 — 3:0. Так — 5 (Казинс, Теодор), 36:34 — 4:0. Пачоретти — 2 (Стоун, Стивенсон), 50:47 — 5:0Вратари: Ленер — Маркстрем (Демко, 51:34)Штраф: 2-16Броски: 39 (12+15+12) — 26 (8+11+7)

Счет в серии стал — 1:0 в пользу «Голден Найтс». Второй матч команды проведут в ночь на 26 августа. 0