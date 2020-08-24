НХЛ. «Тампа» проиграла «Бостону», «Вегас» разгромил «Ванкувер»

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 2:3
«Бостон» в матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).
В составе победителей отличились Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан. У проигравших дубль сделал Виктор Хедман.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев не набрали очков. Голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и совершил 28 сэйвов.
Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 26 августа.
«Вегас» — «Ванкувер» 5:0
«Вегас» разгромил «Ванкувер» со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
В составе победителей по шайбе забросили Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Марк Стоун, Алекс Так и Макс Пасиоретти. Голкипер Робин Ленер отразил все 26 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».
Счет в серии стал — 1:0 в пользу «Голден Найтс». Второй матч команды проведут в ночь на 26 августа. 0