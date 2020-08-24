ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Тампа» проиграла «Бостону», «Вегас» разгромил «Ванкувер»

    24 августа прошли два поединка второго раунда плей-офф НХЛ

    Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Бостон Брюинз Ванкувер Кэнакс Вегас Голден Найтс Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    Кингсли КоманГол блудного сына. Воспитанник «ПСЖ» похоронил Париж в финале Лиги чемпионов «Спартак» — «Локомотив»Первое поражение Николича. «Локо» потерял три очка и двух лидеров Лионель МессиИнсайд из «Барселоны». Сомнения Месси, увольнение Сетьена, назначение Кумана
  • 23:54
    • Гол Комана принес «Баварии» победу над ПСЖ в финале Лиги чемпионов
  • 07:56
    • В Париже начались беспорядки после поражения ПСЖ в финале ЛЧ
  • 07:07
    • Кудерметова выбила Плишкову из турнира в Цинциннати
  • 06:53
    • Коман — лучший игрок финала Лиги чемпионов
  • 20:59
    • «Спартак» вырвал волевую победу у «Локомотива»
  • 19:09
    • «Уфа» пригрозила сняться с чемпионата России из-за судейства
  • 18:25
    • Гол Хасимото принес «Ростову» победу над «Уфой»
    Все новости спорта
    «Тампа-Бэй» — «Бостон»
    «Тампа-Бэй» — «Бостон»
  • 15 000
  • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    «Тампа-Бэй» — «Бостон» 2:3

    «Бостон» в матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).

    В составе победителей отличились Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан. У проигравших дубль сделал Виктор Хедман.

    Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев не набрали очков. Голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и совершил 28 сэйвов.

    НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции
    «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
    Голы: Койл — 3 (Карло, Маршан), 18:52 — 0:1. Пастрняк — 2 (бол., Крейчи, Краг), 24:34 — 0:2. Маршан — 4 (Пастрняк, Бержерон), 41:17 — 0:3. Хедман — 2 (Пойнт, Палат), 48:50 — 1:3. Хедман — 3 (Шаттенкирк, Джонсон), 58:46 — 2:3Вратари: Василевский (57:31 — 58:46, 59:00) — ГалакШтраф: 8-8Броски: 37 (10+18+9) — 31 (15+7+9)

    Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 26 августа.

    «Тампа-Бэй» — «Бостон» 2:3

    «Вегас» — «Ванкувер» 5:0

    «Вегас» разгромил «Ванкувер» со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

    В составе победителей по шайбе забросили Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Марк Стоун, Алекс Так и Макс Пасиоретти. Голкипер Робин Ленер отразил все 26 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».

    НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Западной конференции
    «Вегас» — «Ванкувер» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
    Голы: Маршессо — 3 (Смит, Теодор), 11:37 — 1:0. Смит — 4 (бол., Так, Мартинес), 22:13 — 2:0. Стоун — 5 (Шмидт, Карлссон), 31:35 — 3:0. Так — 5 (Казинс, Теодор), 36:34 — 4:0. Пачоретти — 2 (Стоун, Стивенсон), 50:47 — 5:0Вратари: Ленер — Маркстрем (Демко, 51:34)Штраф: 2-16Броски: 39 (12+15+12) — 26 (8+11+7)

    Счет в серии стал — 1:0 в пользу «Голден Найтс». Второй матч команды проведут в ночь на 26 августа. 0

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
    • 17:10 19/08/2020     Месси может покинуть «Барселону»
  • «Барселона» переживает «идеальный шторм»
    • 06:55 18/08/2020     «Зенит» — ЦСКА
  • Единоличный лидер. ЦСКА оброс мускулами, но «Зенит» все еще сильнее
    • 02:41 20/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Цзянсу Сунин — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хэнань Цзянье — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие