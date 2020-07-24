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    Панарин возглавил рейтинг лучших левых нападающих в Кубке Стэнли

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    Официальный сайт НХЛ составил рейтинг лучших левых нападающих среди команд, которые принимают участие в Кубке Стэнли. В голосовании приняли участие авторы российской версии сайта.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин

    Так, возглавил данный рейтинг нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (76 баллов). Второе место занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (73), третье — форвард «Бостона» Брэд Маршанд (67).

    В топ-5 также входят нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель и форвард «Флориды» Джонатан Юбердо.

    Напомним, сезон НХЛ был прерван в середине марта из-за пандемии корогавируса. Регулярный чемпионат НХЛ-2019/20 решили не доигрывать, сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16. 0

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