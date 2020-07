ЦСКА арендовал Саморукова у «Эдмонтона»

Пресс-службаобъявила о переходе защитника

21-летний россиянин будет выступать за «армейцев» в сезоне-2020/21 на правах аренды.

«Эдмонтон» выбрал Саморукова на драфте НХЛ в 2017 году под 84-м номером. Следующие два сезона россиянин провел в фарм-клубе «Гелф Сторм». В 2019 году в составе канадцев он стал чемпионом хоккейной лиги Онтарио (OHL).

The #Oilers have loaned defenceman Dmitri Samorukov to CSKA Moscow of the KHL for the 2020-21 season.

The 21-year-old, drafted 84th overall in 2017, played 47 games with the @Condors in 2019-20, recording 2 goals & 8 assists. pic.twitter.com/7LVZEDnpKl