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    «Куньлунь» собирается проводить домашние матчи сезона 2020/21 в Мытищах

    Хоккей Куньлунь Ред Стар КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Пекинский клуб КХЛ «Куньлунь» уведомил руководство лиги о том, что в следующем сезоне планирует принимать соперников на «Арене-Мытищи».

    «Куньлунь»
    «Куньлунь»

    «14 июля "Куньлунь Ред Стар" направил в КХЛ письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба в ближайшем сезоне будет "Арена-Мытищи".

    До 23 июля КХЛ проведет инспекцию данной арены на возможность проведения матчей чемпионата», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

    Напомним, прошлый сезон в КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Вспышка заболевания впервые была зафиксирована в конце прошлого года в Китае.

    По итогам регулярного чемпионата 2019/20 «Куньлунь» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф. 0

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