«Куньлунь» собирается проводить домашние матчи сезона 2020/21 в Мытищах

«Куньлунь»
globallookpress.com
«14 июля "Куньлунь Ред Стар" направил в КХЛ письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба в ближайшем сезоне будет "Арена-Мытищи".
До 23 июля КХЛ проведет инспекцию данной арены на возможность проведения матчей чемпионата», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
Напомним, прошлый сезон в КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Вспышка заболевания впервые была зафиксирована в конце прошлого года в Китае.
По итогам регулярного чемпионата 2019/20 «Куньлунь» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф. 0