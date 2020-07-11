Назаров вошел в состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ

Континентальная хоккейная лига утвердила новый состав спортивно-дисциплинарного комитета.

Председателем комитета, как и ранее, будет вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский. Постоянным членом — главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Бывший хоккеист и главный тренер ряда клубов КХЛ Андрей Назаров включен в СДК как независимый эксперт. Также в этом статусе представлены Алексей Бадюков, Ильдар Мухометов и Александр Поляков. Секретарем комитета останется Александр Солнцев.

По сравнению с предыдущим составом СДК в новый не вошли Александр Гуськов и Андрей Николишин. 0