ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симеоне способен выиграть Лигу чемпионов«Атлетико» получил шанс выиграть Лигу чемпионов
  • 09:35
    • Официально: PES 2021 станет обновлением PES 2020
  • 08:09
    • НХЛ и профсоюз утвердили новое трудовое соглашение и рестарт сезона 1 августа
  • 01:01
    • Гол и передача Бензема принесли «Реалу» победу над «Алавесом»
  • 23:32
    • Слуцкий: Таких экстремальных ситуаций, как в «Халле», у меня никогда не было
  • 21:55
    • Источник: CAS может оправдать «Ман Сити» и аннулировать дисквалификацию от УЕФА
    Все новости спорта

    Назаров вошел в состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Континентальная хоккейная лига утвердила новый состав спортивно-дисциплинарного комитета.

    Андрей Назаров
    Андрей Назаров

    Председателем комитета, как и ранее, будет вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский. Постоянным членом — главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

    Бывший хоккеист и главный тренер ряда клубов КХЛ Андрей Назаров включен в СДК как независимый эксперт. Также в этом статусе представлены Алексей Бадюков, Ильдар Мухометов и Александр Поляков. Секретарем комитета останется Александр Солнцев.

    По сравнению с предыдущим составом СДК в новый не вошли Александр Гуськов и Андрей Николишин. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Аталанта»
  • 1.63
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра двух забивных команд будет результативной
  • «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Огорчит ли Кокорин «Спартак» на «Фиште»?
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Барселона» во второй раз подряд разгромить «Вальядолид»?
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие