Назаров вошел в состав спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ

Андрей Назаров
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Председателем комитета, как и ранее, будет вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский. Постоянным членом — главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
Бывший хоккеист и главный тренер ряда клубов КХЛ Андрей Назаров включен в СДК как независимый эксперт. Также в этом статусе представлены Алексей Бадюков, Ильдар Мухометов и Александр Поляков. Секретарем комитета останется Александр Солнцев.
По сравнению с предыдущим составом СДК в новый не вошли Александр Гуськов и Андрей Николишин. 0