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    Овечкин — третий в рейтинге первых драфтов НХЛ

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    НХЛ на официальном сайте представил рейтинг лучших первых номеров драфта, начиная с 1980 года.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    Первое место в списке занял легендарный нападающий «Питтсбурга» Марио Лемье (драфт-1984), на второй позиции находится капитан «пингвинов» Сидни Кросби (драфт-2005), тройку замкнул форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (драфт-2004).

    Добавим, что помимо Овечкина, за все время НХЛ из россиян также были выбраны первых номеров Илья Ковальчук и Наиль Якупов.

    Всего за карьеру Овечкин сыграл 1152 матча в регулярных чемпионатах, где набрал 1278 (706+572) очков. Он стал восьмым членом «Клуба 700 голов», лидером которого является легендарный канадец Уэйн Гретцки — 894 шайбы. 0

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