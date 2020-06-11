«Локомотив» сформировал тренерский штаб на следующий сезон

Стали известны имена специалистов, которые будут помогать главному тренеру «Локомотива»в новом сезоне.

Клуб сообщил, что в тренерский штаб Скабелки войдут Владимир Копать, Игорь Матушкин и Дмитрий Красоткин.

Тренером вратарей останется Егор Подомацкий, тренером по физподготовке станет Кирилл Легчаков, а тренером-селекционером — бывший защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль, удерживающий клубный рекорд по числу матчей и набранных очков среди легионеров.

Скабелка, Копать, Красоткин и Подомацкий вместе выступали за ярославское «Торпедо» в сезоне-1996/97, когда клуб впервые стал чемпионом России.

49-летний Скабелка был назначен главным тренером «Локомотива» весной этого года. До этого он работал в «Барысе» и «Сибири».

ХК «Локомотив» сформировал тренерский штаб основной команды клуба на новый сезон. Помогать Андрею Скабелке в работе с «железнодорожниками» будут тренеры Владимир Николаевич Копать, Игорь Витальевич Матушкин, Дмитрий Иванович Красоткин. pic.twitter.com/WRxno3HRVo — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) June 11, 2020

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