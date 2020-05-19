КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тьерри АнриВсе еще непобедимы. О том, как Анри вытащил «Арсенал» в матче с «Ливерпулем» в 2004-м
  • 20:09
    • Московские клубы РПЛ просят отложить начало тренировок — СМИ
  • 19:55
    • Сезон в валлийской Премьер-лиге завершен досрочно
  • 19:20
    • Шесть человек из трех клубов АПЛ заразились коронавирусом
  • 15:19
    • Медведев: Мы продлеваем контракт с Кокориным до конца конца июля
  • 12:54
    • «Химки» могут не пройти лицензирование в РПЛ
    Все новости спорта

    ЦСКА заключил новый контракт со Светлаковым

    Хоккей КХЛ ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    ЦСКА сообщил о подписании нового контракта с нападающим Андреем Светлаковым.

    Андрей Светлаков
    Андрей Светлаков

    Как сообщает пресс-служба московского клуба, соглашение рассчитано на два года.

    «У Светлакова и раньше был двусторонний контракт. Ввиду введения нового потолка зарплат мы изменили только один пункт, касательный бонусов. Теперь их размер соответствует новым правилам лиги», — прокомментировал «СЭ» подписание нового контракта агент Светлакова Александр Черных.

    24-летний форвард выступал за армейцев всю свою карьеру. В минувшем сезоне Светлаков провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и 3 игры в плей-офф. Нападающий набрал 17 (5+12) очков. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Пайде» — «Тулевик»
  • 1.70
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как завершится матч лидеров в чемпионате Туркменистана?
  • «Ахал» — «Алтын Асыр». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Сможет ли «Пайде» разгромить удобного соперника?
  • «Пайде» — «Тулевик». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Калью» продолжит побеждать?
  • «Курессааре» — «Калью». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Роберт Левандовски Футбол Дейвис — лучший левый защитник в мире. «Бавария» вновь оторвалась от конкурентовМюнхенская команда одержала победу над «Унионом» Вчера в 15:260
  • 19:35
    • ЦСКА заключил новый контракт со Светлаковым
  • 15:33
    • «Ювентус» отказал «Барселоне» в трансфере Де Лигта
  • 14:55
    • «Интер» организует «Кубок Солидарности» в 2021 году
    Роналдо на чемпионате мира 1998 Футбол Скромняги придушили королей. На ЧМ-1998 Бразилии пришлось выгрызать путевку в 1/2Несмотря на осторожное возвращение клубного футбола, международные игры еще придется подождать, а пока отправимся ненадолго в путешествие во Францию 1998-го года Вчера в 18:100
  • Экспресс дня

  • Прервет ли «Динамо» Брест победное шествие БАТЭ?
  • 2.86
    •
  • 16:49
    • Кабальеро продлит контракт с «Челси»
  • 16:17
    • Игуаин может перебраться в «Ди Си Юнайтед»
  • 15:09
    • «Хетафе» заплатит «Барселоне» за Кукурелью 6 млн евро
    «Боруссия» Дортмунд выиграла при тишине родной арены Футбол Возвращение Бундеслиги. Что мы узнали?Каким выдалось возвращение топ-футбола? Вчера в 05:240
  • 14:44
    • Хуммельс: Матчи без фанатов — это очень грустно
  • 14:11
    • Крузе: Матчи Бундеслиги без зрителей были скучные
  • 13:35
    • Сане не продлит контракт с «Манчестер Сити»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Пайде — Тулевик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Уйпешт — Пакш
  • Футбол
  • Завтра в 15:01
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Брест — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Таллинна Калев — Нарва
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.86
  • Экспресс дня 20 мая
  • Завтра в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Флора — Таммека
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие