ЦСКА заключил новый контракт со Светлаковым

ЦСКА сообщил о подписании нового контракта с нападающим

Как сообщает пресс-служба московского клуба, соглашение рассчитано на два года.

«У Светлакова и раньше был двусторонний контракт. Ввиду введения нового потолка зарплат мы изменили только один пункт, касательный бонусов. Теперь их размер соответствует новым правилам лиги», — прокомментировал «СЭ» подписание нового контракта агент Светлакова Александр Черных.

24-летний форвард выступал за армейцев всю свою карьеру. В минувшем сезоне Светлаков провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и 3 игры в плей-офф. Нападающий набрал 17 (5+12) очков. 0