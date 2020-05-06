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    «Ак Барс» подписал Бурмистрова

    Хоккей Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    «Ак Барс» подписал контракт с нападающим Александром Бурмистровым.

    Александр Бурмистров
    Александр Бурмистров

    Об этом сообщает официальный сайт «Ак Барса».

    Бурмистров заключил контракт, рассчитанный до конца сезона 2020-2021.

    «Очень рад вернуться домой: в Казань, в "Ак Барс". Хоккей, который команда показывала в прошлом сезоне под руководством Дмитрия Квартальнова, мне симпатичен — высокие скорости, много борьбы и владения шайбой. Хочу приносить пользу родной команде в каждом матче и добиться с ней максимальных целей: думаю, что "Ак Барс" будет одним из фаворитов нового сезона», — сказал Бурмистров.

    В прошлом сезоне чемпион мира-2014 играл за «Салават Юлаев». Он провел за уфимский клуб 64 матча и набрал 20 (7+13) очков. 0

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