«Ак Барс» подписал Бурмистрова

подписал контракт с нападающим

Об этом сообщает официальный сайт «Ак Барса».

Бурмистров заключил контракт, рассчитанный до конца сезона 2020-2021.

«Очень рад вернуться домой: в Казань, в "Ак Барс". Хоккей, который команда показывала в прошлом сезоне под руководством Дмитрия Квартальнова, мне симпатичен — высокие скорости, много борьбы и владения шайбой. Хочу приносить пользу родной команде в каждом матче и добиться с ней максимальных целей: думаю, что "Ак Барс" будет одним из фаворитов нового сезона», — сказал Бурмистров.

В прошлом сезоне чемпион мира-2014 играл за «Салават Юлаев». Он провел за уфимский клуб 64 матча и набрал 20 (7+13) очков. 0