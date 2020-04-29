У «Торпедо» появился новый генеральный менеджер

Новым генеральным менеджером «Торпедо» назначен сообщает официальный сайт клуба.

Гафуров — уроженец Нижнего Новгорода, закончил РАНХИГС и Московскую школу управления Сколково. Ранее занимал руководящие должности в компании «Газпромнефть», корпорации «Спецзащита» и IT-компаниях. С 2018 года работал директором по развитию международной спортивной организации Instat, в которой занимался реализацией проектов по хоккейной аналитике для НХЛ, КХЛ и североамериканских лиг.

Ранее пост генерального менеджера «Торпедо» занимал Ян Голубовский.

«Торпедо» в сезоне 2019/20 заняло восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, после чего со счетом 0-4 в серии уступило ЦСКА в первом раунде плей-офф. 0