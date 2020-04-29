КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» пока не может оформить свое чемпионствоНет смысла завершать сезон АПЛ ради самого завершения
  • 22:16
    • Упамекано продолжит выступать за «Лейпциг»
  • 21:37
    • «Торпедо» заключило новый контракт с главным тренером
  • 20:58
    • Президент ЦСКА инициировал голосование по повышению потолка зарплат КХЛ
  • 20:17
    • Брестское «Динамо» вышло в финал Кубка Белоруссии
  • 19:51
    • РПЛ перенесла видеоконференцию на неопределенный срок
    Все новости спорта

    У «Торпедо» появился новый генеральный менеджер

    Хоккей Торпедо КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Новым генеральным менеджером «Торпедо» назначен Максим Гафуров, сообщает официальный сайт клуба.

    Хоккеисты «Торпедо»
    Хоккеисты «Торпедо»

    Гафуров — уроженец Нижнего Новгорода, закончил РАНХИГС и Московскую школу управления Сколково. Ранее занимал руководящие должности в компании «Газпромнефть», корпорации «Спецзащита» и IT-компаниях. С 2018 года работал директором по развитию международной спортивной организации Instat, в которой занимался реализацией проектов по хоккейной аналитике для НХЛ, КХЛ и североамериканских лиг.

    Ранее пост генерального менеджера «Торпедо» занимал Ян Голубовский.

  • «Торпедо» заключило новый контракт с главным тренером
  • Читайте по теме

    • «Торпедо» в сезоне 2019/20 заняло восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, после чего со счетом 0-4 в серии уступило ЦСКА в первом раунде плей-офф. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • Triumph — Evil Geniuses
  • 2.70
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ выйти в финал Кубка Беларуси?
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Triumph и Evil Geniuses сыграют «верховой» матч
  • Triumph — Evil Geniuses. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Алтын Асыр» сократит отставание от «Ахала»?
  • Экспресс дня 30 апреля. Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Томас Мюллер Футбол УЕФА за здравый смысл. Лиги сами должны решить, как завершить сезонПервым примером для остальных может стать чемпионат Нидерландов 00:470
  • 16:25
    • Министр спорта Италии: Возобновление Серии А мне видится все менее вероятным
  • 16:14
    • Стивен Эй Смит: Плей-офф НБА стартует в первую или вторую неделю июля
  • 15:28
    • Матчи Лиги наций будут перенесены из-за пандемии
    Давид Луис Футбол Перезагрузка АПЛ. Работа по возобновлению сезона наращивает оборотыНесколько клубов из чемпионата Англии возобновили тренировки Вчера в 13:150
  • Экспресс дня

  • «Алтын Асыр» сократит отставание от «Ахала»?
  • 2.52
    •
  • 22:33
    • У «Торпедо» появился новый генеральный менеджер
  • 22:05
    • Прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса в 95 лет
  • 21:48
    • БАТЭ — в финале Кубка Белоруссии
    Кай Хаверц Футбол Откуда ажиотаж вокруг ХаверцаПочему гранды хотят его заполучить? Вчера в 05:410
  • 15:15
    • ESPN представил список лучших футболистов до 21 года
  • 13:59
    • «Интер» просит у «Барселоны» 90 млн евро за Мартинеса
  • 13:40
    • «Ак Барс» подпишет Бурмистрова
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Ферретти
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Triumph — Evil Geniuses
  • Прочие
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.90
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Смолевичи
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие