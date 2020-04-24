Сборная России по хоккею сыграет в группе с Чехией и Швейцарией на ОИ-2022

Определились составы групп на олимпийском хоккейном турнире 2022 года в Пекине, сообщает официальный сайт IIHF.

В олимпийском турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы по четыре сборные в каждой.

Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B. Еще один участник квартета определится в квалификации.

В группе A выступят команды Канады, США, Германии и Китая. Квартет C составят сборные Финляндии, Швеции и две команды, прошедшие квалификационный турнир.

Женская сборная России на ОИ-2022 в группе встретится с командами Канады, США и Швейцарии. 0