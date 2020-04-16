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    Чемпион мира в составе сборной России завершил карьеру

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    Известный защитник Андрей Марков принял решение завершить игровую карьеру.

    Андрей Марков
    Андрей Марков

    Об этом рассказал агент хоккеиста Сергей Исаков.

    «Андрей принял решение закончить славные выступления, которые начал 25 лет назад. В декабре ему исполнится 42 года. У Андрея пятеро детей. Нужно быть почаще дома», — приводит слова Исакова РБК.

    Марков в сезоне 2019/2020 выступал за ярославский «Локомотив». В 23 матчах регулярного чемпионата он набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «0» и 32 минутах штрафного времени.

    В НХЛ Марков играл за «Монреаль Канадиенс» с 2000 по 2017 год. В регулярных чемпионатах он провел 990 матчей, забросил 119 шайб и сделал 453 результативные передачи.

    В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года. 0

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