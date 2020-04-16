Чемпион мира в составе сборной России завершил карьеру

Известный защитникпринял решение завершить игровую карьеру.

Об этом рассказал агент хоккеиста Сергей Исаков.

«Андрей принял решение закончить славные выступления, которые начал 25 лет назад. В декабре ему исполнится 42 года. У Андрея пятеро детей. Нужно быть почаще дома», — приводит слова Исакова РБК.

Марков в сезоне 2019/2020 выступал за ярославский «Локомотив». В 23 матчах регулярного чемпионата он набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «0» и 32 минутах штрафного времени.

В НХЛ Марков играл за «Монреаль Канадиенс» с 2000 по 2017 год. В регулярных чемпионатах он провел 990 матчей, забросил 119 шайб и сделал 453 результативные передачи.

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года. 0