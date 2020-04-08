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    «Эдмонтон» предложил контракт Слепышеву

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    Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд предложил контракт форварду ЦСКА Антону Слепышеву. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

    Антон Слепышев
    Антон Слепышев

    Руководство «Ойлерз» предлагает 25-летнему нападающему однолетний договор на сумму от 1 до 1,4 миллиона долларов.

    «Мы хотели бы его подписать. Я предложил ему контракт и периодически общаюсь с его агентом Дэном Мильштейном. Теперь жду, какое решение примет Антон», — сказал Холланд.

    Слепышев был выбран «Эдмонтоном» под 88-м номером на драфте-2013. За «нефтяников» он набрал 23 очка (10+13) за 102 игры в регулярном чемпионате, а также 3 очка (3+0) в 12 играх плей-офф.

    Напомним, регулярный сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за коронавируса. 0

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