«Эдмонтон» предложил контракт Слепышеву

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд предложил контракт форварду ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Руководство «Ойлерз» предлагает 25-летнему нападающему однолетний договор на сумму от 1 до 1,4 миллиона долларов.

«Мы хотели бы его подписать. Я предложил ему контракт и периодически общаюсь с его агентом Дэном Мильштейном. Теперь жду, какое решение примет Антон», — сказал Холланд.

Слепышев был выбран «Эдмонтоном» под 88-м номером на драфте-2013. За «нефтяников» он набрал 23 очка (10+13) за 102 игры в регулярном чемпионате, а также 3 очка (3+0) в 12 играх плей-офф.

Напомним, регулярный сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за коронавируса. 0