«Спартак» — «Динамо»: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

Хоккеисты «Спартака»
КХЛ
Встреча, которая прошла на «ЦСКА Арене», завершилась со счетом 5:4 ОТ.
В составе победителей отличились Илья Зубов (7 минута), Артем Федоров (20), Александр Хохлачев (34), Патрик Херсли (58) и Михаил Котляревский (76).
Гости ответили точными бросками Игоря Полыгалова (1), Кирилла Лямина (4), Ивана Муранова (5) и Михала Чайковски (35).
КХЛ. 1/4 финала конференций. Третий матч
«Спартак» (Москва) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:4 ОТ (2:3, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Полыгалов — 1 (Тарасов), 0:53 — 0:1. Лямин — 1 (бол., Тарасов, Шипачев), 3:12 — 0:2. Муранов — 1 (В. Ефремов, Кулемин), 4:34 — 0:3. Зубов — 1 (Никишин), 6:28 — 1:3. Федоров — 1 (И. Вишневский), 19:54 — 2:3. Хохлачев — 1 (Цыплаков), 33:14 — 3:3. Чайковски — 2 (Яшкин, Шипачев), 34:39 — 3:4. Херсли — 2 (бол., Кутейкин, Хохлачев), 57:16 — 4:4. Котляревский — 1 (Цыплаков, Юньков), 75:27 — 5:4Вратари: Гудачек (Беспалов, 3:12) — БочаровШтраф: 8 — 6Броски: 49 (15+9+17+8) — 40 (12+16+4+8)
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Динамо». Четвертая игра вновь пройдет на площадке «Спартака» 8 марта. 0