«Нефтехимик» — «Ак Барс»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

В третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ, который прошел в Нижнекамске,одолел— 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

Эмиль Галимов на 44-й минуте вывел казанцев вперед. Хозяева перевели игру в овертайм благодаря голу Ильдара Шиксатдарова на 57-й минуте.

В дополнительное время победу «Ак Барсу» принес Галимов, оформивший дубль.

КХЛ. 1/4 финала конференций. Третий матч «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Э. Галимов — 2 (Яруллин, Ар. Галимов), 43:52 — 0:1. Шиксатдаров — 1 (Куликов), 56:48 — 1:1. Ар. Галимов — 1 (Фисенко), 72:13 — 1:2Вратари: Барулин — БиляловШтраф: 19 — 13Броски: 35 (14+10+6+5) — 50 (14+13+13+10)

Счет в серии стал 3-0 в пользу казанского клуба. Четвертая встреча тоже пройдет в Нижнекамске 8 марта. 0