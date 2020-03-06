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    «Ак Барс» вырвал победу у «Нефтетимика»

    «Нефтехимик» — «Ак Барс»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей КХЛ Нефтехимик Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    В третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ, который прошел в Нижнекамске, «Ак Барс» одолел «Нефтехимик» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Эмиль Галимов на 44-й минуте вывел казанцев вперед. Хозяева перевели игру в овертайм благодаря голу Ильдара Шиксатдарова на 57-й минуте.

    В дополнительное время победу «Ак Барсу» принес Галимов, оформивший дубль.

    КХЛ. 1/4 финала конференций. Третий матч
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Э. Галимов — 2 (Яруллин, Ар. Галимов), 43:52 — 0:1. Шиксатдаров — 1 (Куликов), 56:48 — 1:1. Ар. Галимов — 1 (Фисенко), 72:13 — 1:2Вратари: Барулин — БиляловШтраф: 19 — 13Броски: 35 (14+10+6+5) — 50 (14+13+13+10)

    Счет в серии стал 3-0 в пользу казанского клуба. Четвертая встреча тоже пройдет в Нижнекамске 8 марта. 0

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