Буцаев: «Нефтехимик» не выбросит белый флаг в серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Нефтехимика»заявил, что его подопечные намерены дать бой казанскомув серии плей-офф, несмотря на поражение в первой игре.

«Ак Барс» в понедельник обыграл «Нефтехимик» в Казани со счетом 4:1 и повел 1-0 в серии плей-офф КХЛ до четырех побед.

«Это самая пора для хоккеиста показывать себя в плей-офф. Да, мы играем против лидера, но не будем выбрасывать белый флаг.

В таких матчах покажем характер. Да, у "Ак Барса" больше опыта, но мы не можем ничего изменить», — сказал Буцаев «Р-Спорт».

По информации СМИ, «Нефтехимик» получал повышенные премиальные за победы над «Ак Барсом» в регулярном чемпионате.

«Про премиальные я уже отвечал. Откуда у вас такая информация? У нас есть в клубе положение о премиях. Не нужно выдумывать того, чего нет», — отметил тренер. 0