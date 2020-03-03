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    Буцаев: «Нефтехимик» не выбросит белый флаг в серии с «Ак Барсом»

    Хоккей Нефтехимик Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев заявил, что его подопечные намерены дать бой казанскому «Ак Барсу» в серии плей-офф, несмотря на поражение в первой игре.

    Вячеслав Буцаев
    Вячеслав Буцаев

    «Ак Барс» в понедельник обыграл «Нефтехимик» в Казани со счетом 4:1 и повел 1-0 в серии плей-офф КХЛ до четырех побед.

    «Это самая пора для хоккеиста показывать себя в плей-офф. Да, мы играем против лидера, но не будем выбрасывать белый флаг.

    В таких матчах покажем характер. Да, у "Ак Барса" больше опыта, но мы не можем ничего изменить», — сказал Буцаев «Р-Спорт».

    По информации СМИ, «Нефтехимик» получал повышенные премиальные за победы над «Ак Барсом» в регулярном чемпионате.

    «Про премиальные я уже отвечал. Откуда у вас такая информация? У нас есть в клубе положение о премиях. Не нужно выдумывать того, чего нет», — отметил тренер. 0

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