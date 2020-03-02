«Сибирь» «всухую» обыграла «Автомобилист»

Гости выиграли третий матч подряд
«Сибирь»
В составе «Сибири» результативными бросками отметились Юусо Пуустинен и Евгений Чесалин.
Для гостей это третья победа в КХЛ подряд.
Следующая встреча между этими командами снова состоится в Екатеринбурге 4 марта.
КХЛ 1/4 финала конференций
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Пуустинен — 1 (Шаров), 17:26 — 0:1. Чесалин — 1 (п.в.), 59:05 — 0:2Вратари: Коварж (58:30 — 59:05, 59:12) — СятериШтраф: 4 — 6Броски: 37 (14+12+11) — 20 (9+8+3)