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    «Сибирь» «всухую» обыграла «Автомобилист»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Сибирь Прогнозы на КХЛ
    В матче 1/8 Кубка Гагарина «Сибирь» на выезде одержала победу над «Автомобилистом» со счетом 0:2 и повела в серии.

    Гости выиграли третий матч подряд
    Гости выиграли третий матч подряд

    В составе «Сибири» результативными бросками отметились Юусо Пуустинен и Евгений Чесалин.

    Для гостей это третья победа в КХЛ подряд.

    Следующая встреча между этими командами снова состоится в Екатеринбурге 4 марта.

    КХЛ 1/4 финала конференций
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Пуустинен — 1 (Шаров), 17:26 — 0:1. Чесалин — 1 (п.в.), 59:05 — 0:2Вратари: Коварж (58:30 — 59:05, 59:12) — СятериШтраф: 4 — 6Броски: 37 (14+12+11) — 20 (9+8+3)
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