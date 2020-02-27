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    НХЛ. 900-й матч Малкина, дебют Наместникова за «Колорадо», передача Каменева

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 февраля

    Хоккей НХЛ Лос-Анджелес Кингз Питтсбург Пингвинз Эдмонтон Ойлерз Вегас Голден Найтс Баффало Сэйбрз Колорадо Эвеланш Прогнозы на НХЛ
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    Евгений Малкин
    Евгений Малкин
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    «Колорадо» — «Баффало» 3:2

    «Колорадо» продлил победную серию до четырех матчей, обыграв на своем льду «Баффало» со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Российский нападающий «Эвеланш» Владислав Каменев отметился результативной передачей. Форвард Владислав Наместников в дебютной игре за «Колорадо» провел на льду чуть более 12 минут.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Баффало» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Ландескуг — 17 (бол., Комфер, Маккиннон), 14:24 — 1:0. Гиргенсонс — 12 (Окпосо, Ларссон), 16:21 — 1:1. Каут — 1 (бол., Каменев, Жирар), 27:15 — 2:1. Лазар — 5 (Маккейб, Фролик), 34:56 — 2:2. Комфер — 10 (Донской, Жост), 51:54 — 3:2Вратари: Францоуз — Хаттон (58:33)Штраф: 4-6Броски: 34 (9+11+14) — 33 (11+9+13)

    «Колорадо» с 81 баллом идет на втором месте в Западной конференции, «Баффало» (66) — 13-й на Востоке.

    «Колорадо» — «Баффало» 3:2

    «Вегас» — «Эдмонтон» 3:0

    «Вегас» увеличил победную серию до семи игр, разгромив дома «Эдмонтон» со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). В составе победителей по голу забили Макс Пасиоретти, Ник Казинс и Ши Теодор. Голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флери оформил пятый шатаут в сезоне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Эдмонтон» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Пачоретти — 30 (Карлссон), 16:04 — 1:0. Казинс — 10 (бол., Мартинес, Шмидт), 45:44 — 2:0. Теодор — 10 (Мартинес, Штястны), 49:59 — 3:0Вратари: Флери — КоскиненШтраф: 6-6Броски: 33 (9+16+8) — 29 (12+5+12)

    «Вегас» с 78 очками знанимает четвертое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 74 очками — на шестой строчке на Западе.

    «Вегас» — «Эдмонтон» 3:0

    «Лос-Анджелес» — «Питтсбург» 2:1

    «Питтсбург» потерпел четвертое поражение подряд, уступив на выезде «Лос-Анджелесу» со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

    Форвард «пингвинов» Евгений Малкин провел 900-й матч в НХЛ и отметился результативной передачей, нападающий хозяев Николай Прохоркин не отметился результативными действиями.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Питтсбург» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Лизотт — 5 (бол., Уокер, Виларди), 2:34 — 1:0. Льюис — 4 (Лизотт, Мур), 39:28 — 2:0. Раст — 24 (Малкин, Хернквист), 46:42 — 2:1Вратари: Петерсен — Джерри (58:52)Штраф: 6-4Броски: 22 (8+6+8) — 36 (8+14+14)

    «Лос-Анджелес» с 52 очками остались на последнем месте в Западной конференции, «Питтсбург» с 80 очками — на четвертой строчке на Востоке. 0

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