НХЛ. 900-й матч Малкина, дебют Наместникова за «Колорадо», передача Каменева

«Колорадо» — «Баффало» 3:2
«Колорадо» продлил победную серию до четырех матчей, обыграв на своем льду «Баффало» со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Российский нападающий «Эвеланш» Владислав Каменев отметился результативной передачей. Форвард Владислав Наместников в дебютной игре за «Колорадо» провел на льду чуть более 12 минут.
«Колорадо» с 81 баллом идет на втором месте в Западной конференции, «Баффало» (66) — 13-й на Востоке.
«Вегас» — «Эдмонтон» 3:0
«Вегас» увеличил победную серию до семи игр, разгромив дома «Эдмонтон» со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). В составе победителей по голу забили Макс Пасиоретти, Ник Казинс и Ши Теодор. Голкипер «Голден Найтс» Марк-Андре Флери оформил пятый шатаут в сезоне.
«Вегас» с 78 очками знанимает четвертое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 74 очками — на шестой строчке на Западе.
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» 2:1
«Питтсбург» потерпел четвертое поражение подряд, уступив на выезде «Лос-Анджелесу» со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).
Форвард «пингвинов» Евгений Малкин провел 900-й матч в НХЛ и отметился результативной передачей, нападающий хозяев Николай Прохоркин не отметился результативными действиями.
«Лос-Анджелес» с 52 очками остались на последнем месте в Западной конференции, «Питтсбург» с 80 очками — на четвертой строчке на Востоке. 0