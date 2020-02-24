«Амур» в овертайме переиграл «Нефтехимик»

в домашнем матче КХЛ переигралсо счетом 3:2 ОТ. Тем не менее команда все равно не попадет в плей-офф.

«Амур» после этой победы набрал 60 очков. У «Нефтехимика» на два пункта больше и восьмая позиция. В том случае, если команды сравняются по очкам, дополнительные показатели будут лучше у гостей.

Таким образом, шансов у «Амура» на попадание в плей-офф турнира практически нет.