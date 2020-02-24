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    «Амур» в овертайме переиграл «Нефтехимик»

    Хоккей КХЛ Амур Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    «Амур» в домашнем матче КХЛ переиграл «Нефтехимик» со счетом 3:2 ОТ. Тем не менее команда все равно не попадет в плей-офф.

    Александр Гулявцев
    Александр Гулявцев

    «Амур» после этой победы набрал 60 очков. У «Нефтехимика» на два пункта больше и восьмая позиция. В том случае, если команды сравняются по очкам, дополнительные показатели будут лучше у гостей.

    Таким образом, шансов у «Амура» на попадание в плей-офф турнира практически нет.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
    Голы: Митчелл — 17 (Брынцев), 6:21 — 0:1. Йордан — 6 (бол., Г. Зогорна, Файзуллин), 47:07 — 1:1. Рассказов — 9 (Васильев, Витасек), 50:42 — 2:1. Рясенский — 1 (Куликов, Хафизов), 56:53 — 2:2. Уайт — 15 (буллит), 60:33 — 2:3Вратари: Аликин — ШарыченковШтраф: 6 — 29Броски: 29 (7+14+8+0) — 36 (11+11+12+2)
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