«Вашингтон» — «Питтсбург»: счет матча 5:3, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 0:2, 4:1).

Лучшим в составе победителей стал Ти Джей Оши, записавший на свой счет победную шайбу и результативную передачу.

У проигравших хет-триком Горди Хоу отметился Евгений Малкин, который к голу и ассисту добавил драку с Бренденом Диллоном.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Питтсбург» — 5:3 (1:0, 0:2, 4:1) Голы: Врана — 24, 6:12 — 1:0. Хернквист — 15 (Летанг, Малкин), 34:47 — 1:1. Кросби — 13 (Зукер, Петтерссон), 35:13 — 1:2. Уилсон — 20 (Бэкстрем), 41:16 — 2:2. Хагелин — 6 (Эллер, Карлсон), 44:41 — 3:2. Малкин — 21 (Раст), 48:50 — 3:3. Оши — 25, 50:40 — 4:3. Хагелин — 7 (п.в., Бэкстрем, Оши), 59:13 — 5:3Вратари: Холтби — Мюррей (58:12 — 59:13)Штраф: 14 — 10Броски: 23 (6+5+12) — 36 (8+10+18)

«Вашингтон» прервал серию из четырех поражений подряд и занимает третье место в Восточной конференции (82 очка). «Питтсбург» идет четвертым (80 очков). 0