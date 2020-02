Панарин превзошел рекорд Мессье и Гретцки

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»набрал два (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:2).

Таким образом, он установил сразу несколько достижений. В частности, россиянин обновил рекорд клуба по количеству очков, которые игроки успели набрать до 60 матчей «регулярки». Сейчас на счету Артемия 81 очко в 59 матчах.

По этому показателю он обошел членов Зала хоккейной славы Марка Мессье (80 очков) и Уэйна Гретцки (75).

With his 2 pts against Carolina, Artemi Panarin joins an impressive list in @NYRangers history.

His 81 pts in 59 games are the most by any player in team history before playing in his 60th game.

Only other players with at least 75? Hall of Famers Mark Messier and Wayne Gretzky. pic.twitter.com/guXe55mjnR