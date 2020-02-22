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    «Адмирал» дома обыграл рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Адмирал Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    В очередном поединке регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» во Владивостоке обыграл рижское «Динамо» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Отметим, что команда из Владивостока прервала серию из шести поражений подряд.

    Точными бросками в составе победителей отметились Никита Коростелев, Денис Вихарев и Маркус Юнг. У гостей отличился Картер Эштон.

    «Адмирал» набрал 56 очков и продолжает занимать 11-е место в Восточной конференции, рижское «Динамо» — 11-е на Западе (39). Оба коллектива лишились шансов на попадание в плей-офф.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Рига) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Коростелев, 35:25. Вихарев, 40:26. Юнг, 59:37. — Эштон, 53:32
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