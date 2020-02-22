«Адмирал» дома обыграл рижское «Динамо»

В очередном поединке регулярного чемпионата КХЛво Владивостоке обыграл рижскоесо счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Отметим, что команда из Владивостока прервала серию из шести поражений подряд.

Точными бросками в составе победителей отметились Никита Коростелев, Денис Вихарев и Маркус Юнг. У гостей отличился Картер Эштон.

«Адмирал» набрал 56 очков и продолжает занимать 11-е место в Восточной конференции, рижское «Динамо» — 11-е на Западе (39). Оба коллектива лишились шансов на попадание в плей-офф.