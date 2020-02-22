«Адмирал» дома обыграл рижское «Динамо»

Фрагмент матча
ХК «Адмирал»
Отметим, что команда из Владивостока прервала серию из шести поражений подряд.
Точными бросками в составе победителей отметились Никита Коростелев, Денис Вихарев и Маркус Юнг. У гостей отличился Картер Эштон.
«Адмирал» набрал 56 очков и продолжает занимать 11-е место в Восточной конференции, рижское «Динамо» — 11-е на Западе (39). Оба коллектива лишились шансов на попадание в плей-офф.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Рига) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Коростелев, 35:25. Вихарев, 40:26. Юнг, 59:37. — Эштон, 53:32