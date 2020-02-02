Дубль Хьюза помог «Ванкуверу» обыграть «Айлендерс»

Фрагмент матча
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По шайбе у победителей забросили Джей Ти Миллер (3 минута) и Тим Шаллер (35), а Куинн Хьюз оформил дубль (30 и 61).
В составе проигравших точные броски нанесли Майкл Дэл Колл (6), Джордан Эберле (37) и Брок Нельсон (60).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Миллер — 20, 2:09 — 0:1. Дэл Колл — 3 (Бэйли, Нельсон), 5:23 — 1:1. Хьюз — 7 (Танев, Бозер), 29:48 — 1:2. Шаллер — 5 (Саттер, Годетт), 34:56 — 1:3. Эберле — 8 (Бовилье, Тэйвз), 36:45 — 2:3. Нельсон — 21 (Пулок, Барзал), 59:34 — 3:3. Хьюз — 8 (Петтерссон, Миллер), 60:42 — 3:4Вратари: Грайсс (58:40 — 59:34) — МаркстремШтраф: 2 — 6Броски: 37 (11+9+17+0) — 24 (5+13+5+1)
«Ванкувер» занимает второе место в Западной конференции (64 очка), «Айлендерс» — пятые на Востоке (64 очка). 0