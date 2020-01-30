«Барыс» обыграл «Нефтехимик» и вышел в плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» одержал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Даррен Дитц и Антон Сагадеев. За нижнекамцев шайбу забросил Мэтт Уайт.

«Барыс» обеспечил себе выход в плей-офф, команда идет на третьем месте в таблице Восточной конференции.

«Нефтехимик» остался на десятой строчке, отставая от зоны-плей-офф на 7 очков.