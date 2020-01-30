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    «Барыс» обыграл «Нефтехимик» и вышел в плей-офф КХЛ

    Хоккей КХЛ Нефтехимик Барыс Прогнозы на КХЛ
    Казахстанский «Барыс» одержал домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Барыс»
    «Барыс»

    В составе победителей отличились Даррен Дитц и Антон Сагадеев. За нижнекамцев шайбу забросил Мэтт Уайт.

    «Барыс» обеспечил себе выход в плей-офф, команда идет на третьем месте в таблице Восточной конференции.

    «Нефтехимик» остался на десятой строчке, отставая от зоны-плей-офф на 7 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Дитц — 10 (Михайлис), 21:46 — 1:0. Уайт — 14 (Порядин), 44:51 — 1:1. Сагадеев — 6 (Петухов), 49:00 — 2:1Вратари: Паскуале — Барулин (58:47)Броски: 20 (8+5+7) — 31 (8+14+9)Штраф: 6 — 4
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