«Трактор» — «Ак Барс»: счет матча 2:4, обзор голов

В рамках регулярного чемпионата КХЛна выезде нанес поражение— 4:2 (1:0, 2:0, 1:2).

Героями встречи стали игроки казанской команды Эмиль Галимов (2 и 27 минута) и Дмитрий Воронков (24 и 47), оформившие по дублю.

За гостей отличились Кристиан Томас (52) и Игорь Исаев (55).

Для челябинской команды эта неудача стала четвертой подряд, тогда как казанцы продлили победную серию до четырех матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) Голы: Э. Галимов — 9 (Глухов), 1:13 — 0:1. Воронков — 2 (бол., Зарипов), 23:02 — 0:2. Э. Галимов — 10 (Лукоянов), 26:36 — 0:3. Воронков — 3 (Зарипов, Виртанен), 46:54 — 0:4. Томас — 2 (бол., Бэйлен), 51:29 — 1:4. Исаев — 1 (Гика), 54:22 — 2:4Вратари: Галимов (59:35) — БиляловШтраф: 16 — 6Броски: 25 (9+4+12) — 28 (10+10+8)

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место (76 очков), а «Трактор» — 11-е (45 очков). 0