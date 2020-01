«Куньлунь» продлил контракт с главным тренером

продлил контракт с главным тренером, сообщает официальный сайт китайской команды.

Новое соглашение с 62-летним специалистом рассчитано еще на один сезон. Предыдущий контракт канадца был рассчитан до 2021 года.

Напомним, Фрэйзер возглавил «Куньлунь» в январе 2019 года.

В нынешнем сезоне команда набрала 57 очков в 54 матчах и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

