Победителем Матча звезд НХЛ-2020 стала сборная Тихоокеанского дивизиона. В финале им удалось обыграть команду Атлантического дивизиона со счетом 5:4 (1:2, 2:2, 2:0).

Тихоокеанский дивизион стал победителем Матча звезд НХЛ-2020 nhl.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

В составе победителей отличились Макс Пасиоретти, Элиас Петтерссон, Леон Драйзайтль, Коннор Макдвэвид и Томаш Гертл. У Атлантического дивизиона забивали Виктор Хедман, Джонатан Юбердо, Давид Пастрняк и Тайлер Бертуцци.

За команду Атлантического дивизиона выступал российский вратарь Андрей Василевский, который отразил семь бросков из 11.

В полуфинале Матча звёзд НХЛ команда Тихоокеанского дивизиона обыграла Центральный дивизион со счетом 10:5. Атлантический дивизион в свою очередь обыграл Столичный со счетом 9:5.