Тихоокеанский дивизион стал победителем Матча звезд НХЛ-2020
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В составе победителей отличились Макс Пасиоретти, Элиас Петтерссон, Леон Драйзайтль, Коннор Макдвэвид и Томаш Гертл. У Атлантического дивизиона забивали Виктор Хедман, Джонатан Юбердо, Давид Пастрняк и Тайлер Бертуцци.
За команду Атлантического дивизиона выступал российский вратарь Андрей Василевский, который отразил семь бросков из 11.
В полуфинале Матча звёзд НХЛ команда Тихоокеанского дивизиона обыграла Центральный дивизион со счетом 10:5. Атлантический дивизион в свою очередь обыграл Столичный со счетом 9:5.
Матч звезд НХЛ-2020. Финал
Тихоокеанский дивизион — Атлантический дивизион — 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)
Голы: Хедман (Пастрняк, Айкел), 00:24 — 0:1; Юбердо (Ткачук, Марнер), 01:29 — 0:2; Пасиоретти (Копитар), 06:05 — 1:2; Пастрняк (Юбердо, Андерсен), 09:13 — 1:3; Петтерссон (Ткачук, Хьюз), 11:37 — 2:3; Драйзайтль (Джордано), 11:44 — 3:3; Бертуцци (Дюклер, Уэбер), 13:15 — 3:4; Макдэвид, 16:33 — 4:4; Гертл (Драйзайтль, Макдэвид), 17:24 — 5:4