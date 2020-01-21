Макдэвид признан лучшим хоккеистов НХЛ по версии игроков

The Athletic провел анонимный опрос среди игроков НХЛ касательно лучшего хоккеиста лиги.

В опросе приняли участие 392 игрока из 31 команды.

Первое место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 63% голосов. Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон (17%) стал вторым. Замкнул тройку капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (15%).

В пятерку лучших также вошли Давид Пастрняк из «Бостона» (1%) и Джек Айкел из «Баффало» (1%).

Отмечается, что голоса также получили Александр Овечкин, Джон Карлсон, Леон Драйзайтль, Патрис Бержерон, Остон Мэттьюс, Джонатан Юбердо и Патрик Кэйн. 0