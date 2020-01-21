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    Макдэвид признан лучшим хоккеистов НХЛ по версии игроков

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    The Athletic провел анонимный опрос среди игроков НХЛ касательно лучшего хоккеиста лиги.

    Коннор Макдэвид
    Коннор Макдэвид

    В опросе приняли участие 392 игрока из 31 команды.

    Первое место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 63% голосов. Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон (17%) стал вторым. Замкнул тройку капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (15%).

    В пятерку лучших также вошли Давид Пастрняк из «Бостона» (1%) и Джек Айкел из «Баффало» (1%).

    Отмечается, что голоса также получили Александр Овечкин, Джон Карлсон, Леон Драйзайтль, Патрис Бержерон, Остон Мэттьюс, Джонатан Юбердо и Патрик Кэйн. 0

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