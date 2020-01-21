«Амур» на выезде уступил «Куньлуню»

В составе победителей отличились Хантер Шинкарук,Жильбер Брюле, Брэндон Мэги и Джейк Челиос.
За хабаровчан шайбы забросили Гинек Зогорна и Павел Турбин.
«Куньлунь» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 52 матчах.
«Амур», проиграв восемь раз подряд, находится на последней 12-й позиции. У хабаровчан 44 очка в 49 встречах.
Завтра 22 января «Куньлунь» и «Амур» вновь сыграют друг с другом в Пекине.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы: Г. Зогорна — 10 (Рассказов, Корягин), 9:11 — 0:1. Шинкарук — 3 (бол., Йип, Мерфи), 14:37 — 1:1. Брюле — 6 (бол., Шинкарук, Йип), 30:59 — 2:1. Мэги — 1 (Шустр), 35:53 — 3:1. Челиос — 2 (Шинкарук, Йип), 40:43 — 4:1. Турбин — 3 (бол.), 59:01 — 4:2Вратари: Грубец — Аликин (58:32 — 59:01, 59:23)Броски: 18 (7+7+4) — 45 (10+18+17)Штраф: 38 — 4