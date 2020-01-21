«Амур» на выезде уступил «Куньлуню»

В матче регулярного чемпионата КХЛ китайскийодержал домашнюю победу над хабаровскимсо счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

В составе победителей отличились Хантер Шинкарук,Жильбер Брюле, Брэндон Мэги и Джейк Челиос.

За хабаровчан шайбы забросили Гинек Зогорна и Павел Турбин.

«Куньлунь» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 52 матчах.

«Амур», проиграв восемь раз подряд, находится на последней 12-й позиции. У хабаровчан 44 очка в 49 встречах.

Завтра 22 января «Куньлунь» и «Амур» вновь сыграют друг с другом в Пекине.