Овечкин установил несколько рекордов в матче с «Нью-Джерси»

Нападающийв матче регулярного чемпионата НХЛ с(5:2) установил сразу несколько исторических рекордов, передает «Спорт-Экспресс»

Благодаря хет-трику в матче он добрался до отметки в 31 гол в этом сезоне и стал третьим снайпером НХЛ, уступая только форварду «Бостона» Давиду Пастрняку (36) и нападающему «Торонто» Остону Мэттьюсу (34).

Также Овечкин стал вторым в истории НХЛ хоккеистом, забившим 30 голов в своих первых 15 сезонах в лиге, и формил свой 25-й хет-трик в НХЛ, второй — в этом чемпионате.

Помимо этого игра с «Нью-Джерси» стала 140-й для Овечкина, в которой он забивал два или более гола. 0