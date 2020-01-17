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    Овечкин установил несколько рекордов в матче с «Нью-Джерси»

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:2) установил сразу несколько исторических рекордов, передает «Спорт-Экспресс».

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    Благодаря хет-трику в матче он добрался до отметки в 31 гол в этом сезоне и стал третьим снайпером НХЛ, уступая только форварду «Бостона» Давиду Пастрняку (36) и нападающему «Торонто» Остону Мэттьюсу (34).

    Также Овечкин стал вторым в истории НХЛ хоккеистом, забившим 30 голов в своих первых 15 сезонах в лиге, и формил свой 25-й хет-трик в НХЛ, второй — в этом чемпионате.

    Помимо этого игра с «Нью-Джерси» стала 140-й для Овечкина, в которой он забивал два или более гола. 0

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