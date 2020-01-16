СКА на своем льду обыграл «Йокерит»

Питерскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл финскийсо счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).

В составе победителей дубль оформил Владимир Ткачев, еще по шайбе забросили Василий Токранов и Евгений Кетов.

Единственная шайба гостей на счету Петри Контиолы.

Выигрышная серия СКА длится три матча. Команда Алексея Кудашова занимает второе место в Западной конференции, набрав 69 очков в 49 матчах. «Йокерит» находится на четвертой позиции, имея 65 очков после 48 встреч.

21 января СКА сыграет в гостях против московского ЦСКА. В тот же день «Йокерит» примет «Барыс».