СКА на своем льду обыграл «Йокерит»

СКА — «Йокерит»
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В составе победителей дубль оформил Владимир Ткачев, еще по шайбе забросили Василий Токранов и Евгений Кетов.
Единственная шайба гостей на счету Петри Контиолы.
Выигрышная серия СКА длится три матча. Команда Алексея Кудашова занимает второе место в Западной конференции, набрав 69 очков в 49 матчах. «Йокерит» находится на четвертой позиции, имея 65 очков после 48 встреч.
21 января СКА сыграет в гостях против московского ЦСКА. В тот же день «Йокерит» примет «Барыс».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Голы: Токранов — 2 (Глотов, Кетов), 23:13 — 1:0. Ткачев — 11 (Лехтеря), 25:51 — 2:0. Ткачев — 12 (Галенюк, Ожиганов), 37:07 — 3:0. Контиола — 8 (Лев), 43:04 — 3:1. Кетов — 10 (Каблуков, Ткачев), 57:14 — 4:1Вратари: Хелльберг — КалниньшБроски: 36 (15+14+7) — 25 (8+8+9)Штраф: 4 — 8