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    СКА на своем льду обыграл «Йокерит»

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    Питерский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл финский «Йокерит» со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).

    СКА — «Йокерит»
    СКА — «Йокерит»

    В составе победителей дубль оформил Владимир Ткачев, еще по шайбе забросили Василий Токранов и Евгений Кетов.

    Единственная шайба гостей на счету Петри Контиолы.

    Выигрышная серия СКА длится три матча. Команда Алексея Кудашова занимает второе место в Западной конференции, набрав 69 очков в 49 матчах. «Йокерит» находится на четвертой позиции, имея 65 очков после 48 встреч.

    21 января СКА сыграет в гостях против московского ЦСКА. В тот же день «Йокерит» примет «Барыс».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
    Голы: Токранов — 2 (Глотов, Кетов), 23:13 — 1:0. Ткачев — 11 (Лехтеря), 25:51 — 2:0. Ткачев — 12 (Галенюк, Ожиганов), 37:07 — 3:0. Контиола — 8 (Лев), 43:04 — 3:1. Кетов — 10 (Каблуков, Ткачев), 57:14 — 4:1Вратари: Хелльберг — КалниньшБроски: 36 (15+14+7) — 25 (8+8+9)Штраф: 4 — 8
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