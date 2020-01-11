«Нефтехимик» — «Торпедо»: счет матча 4:2, обзор голов

Хоккеисты «Нефтехимика»
ХК «Нефтехимик»
Встреча, которая прошла в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 3:2, 1:0).
По разу в составе хозяев отличились Виталий Атюшов (26 минута), Павел Порядин (28), Марат Хайруллин (32) и Павел Падакин (60).
У гостей точные броски нанесли Виктор Шахворостов (28) и Джордан Шредер (37).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)
Голы: Атюшов — 1 (Падакин), 25:38 — 1:0. Шахворостов — 1 (Зборовский, Геноуэй), 27:18 — 1:1. Порядин — 10 (Берглунд), 27:43 — 2:1. Хайруллин — 8 (бол., Энлунд), 31:10 — 3:1. Шредер — 14 (Зборовский, Минеев), 36:05 — 3:2. Падакин — 3 (п.в., Хайруллин), 59:15 — 4:2Нереализованный буллит: Уайт (Нефтехимик), 58:42 (Вратарь)Вратари: Барулин — Линдбек (58:55 — 59:15)Штраф: 0 — 4Броски: 35 (11+15+9) — 28 (15+9+4)
В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает десятое место (46 очков). «Торпедо» — восьмое в Западной конференции (50 очков). 0