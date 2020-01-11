ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», «Челси» против «Бернли», «МЮ» примет «Норвич»
  • 18:57
    • Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри»
  • 18:47
    • Фаткулина и Кулижников завоевали золото ЧЕ на дистанции 500 м
  • 17:52
    • «Зенит» интересуется футболистом «Торино»
  • 17:36
    • «Арсенал» упустил победу в лондонском дерби
  • 15:56
    • «Авангард» на выезде обыграл «Барыс»
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» нанес поражение «Торпедо»

    «Нефтехимик» — «Торпедо»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Нефтехимик Торпедо Прогнозы на КХЛ
    «Нефтехимик» одержал победу над «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Нефтехимика»
    Хоккеисты «Нефтехимика»

    Встреча, которая прошла в Нижнекамске, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 3:2, 1:0).

    По разу в составе хозяев отличились Виталий Атюшов (26 минута), Павел Порядин (28), Марат Хайруллин (32) и Павел Падакин (60).

    У гостей точные броски нанесли Виктор Шахворостов (28) и Джордан Шредер (37).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)
    Голы: Атюшов — 1 (Падакин), 25:38 — 1:0. Шахворостов — 1 (Зборовский, Геноуэй), 27:18 — 1:1. Порядин — 10 (Берглунд), 27:43 — 2:1. Хайруллин — 8 (бол., Энлунд), 31:10 — 3:1. Шредер — 14 (Зборовский, Минеев), 36:05 — 3:2. Падакин — 3 (п.в., Хайруллин), 59:15 — 4:2Нереализованный буллит: Уайт (Нефтехимик), 58:42 (Вратарь)Вратари: Барулин — Линдбек (58:55 — 59:15)Штраф: 0 — 4Броски: 35 (11+15+9) — 28 (15+9+4)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» занимает десятое место (46 очков). «Торпедо» — восьмое в Западной конференции (50 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Брак дисциплины лишил золота. Россия упустила победу над Канадой
  • 06/01/2020 в 00:54
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Автомобилист»
  • 2.23
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли Моуринью победную поступь «Ливерпуля»?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Интер» обыграть «Аталанту»?
  • «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • Что покажет «Милан» и Златан против кризисного «Кальяри»?
  • «Кальяри» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Анхель Корреа и Альваро Мората Футбол Класико отменяется. «Барса» феерически провалила концовку матча с «Атлетико»Обзор СМИ после поражения «Барселоны» в полуфинальном матче Суперкубка Испании Вчера в 14:040
  • 17:23
    • Кристиан Эриксен выдвинул «Интеру» условия по контракту
  • 16:53
    • «Эвертон» готов заплатить за Эвертона 30 млн евро
  • 16:32
    • Зидан о победе «Атлетико: Был момент во встрече, когда казалось, что "Барселона" выиграет, но таков футбол
    Лионель Месси Футбол Гений не в форме. Что происходит с Месси?Звездный аргентинец в последнее время столкнулся с трудностями 09/01/2020 в 18:050
  • Экспресс дня

  • Легко ли добудет «Ман Сити» три очка в Бирмингеме?
  • 2.74
    •
  • 19:21
    • «Нефтехимик» нанес поражение «Торпедо»
  • 19:15
    • «Наполи» усилился хавбеком «Лейпцига»
  • 19:08
    • Ларкин — MVP тура в Евролиге
    Мурад Мусаев Футбол Планы на зиму: «Краснодар»Как Мураду Мусаеву подготовиться к борьбе за Лигу чемпионов 09/01/2020 в 22:570
  • 14:06
    • Ляпорт будет готов к концу января
  • 13:39
    • МЮ близок к подписанию полузащитника «Спортинга»
  • 12:45
    • Известны соперники «Локомотива» на первых зимних сборах
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.00
  • Прогноз на матч Бордо — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Лацио — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Баффало — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Анже — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.74
  • Экспресс дня 11 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Филадельфия — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Эскобедо — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Удинезе — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие