«Авангард» показал хорошее стремление к победе, считает Хартли

Главный тренер «Авангарда»оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:1).

«Очень хорошее стремление к победе продемонстрировала наша команда.

Необходимо отдать должное "Трактору" — с первых минут матча они хорошо двигались, смогли забить первый гол в большинстве, но начиная со второго периода все начало получаться у нашей команды.

Все четыре звена, несмотря на потерю Емелина, показали хорошую игру. Начали забивать голы, все получалось. В третьем периоде хорошо показали себя в обороне, забросили две шайбы.

Необходимо отметить возвращение Дениса Зернова, который сыграл свой первый матч в сезоне перед своими родителями — они смотрели сегодняшнюю игру с трибун. Также нужно отметить нашего вратаря Эмиля Гарипова у которого сегодня первая победа.

Сейчас мы возвращаемся домой с хорошим настроением, будем встречать Новый год с приподнятым состоянием духа. Всех болельщиков с наступающим праздником», — приводит слова тренера официальный сайт команды из Челябинска. 0