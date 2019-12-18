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    Малкин вышел на четвертое место среди россиян по количеству очков в НХЛ

    Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Калгари Флэймз Прогнозы на НХЛ
    Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин помог своей команде обыграть «Калгари» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин

    На счету россиянина гол, ставший для него 400-м в лиге, и результативная передача.

    Благодаря этому Малкин обогнал Алексея Ковалева по очкам за карьеру в НХЛ. В активе воспитанника магнитогорского хоккея стало 1031 очко, а на счету завершившего карьеру Ковалева 1029 баллов.

    Таким образом, Малкин вышел на чистое четвертое место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков. Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину (1244), второе место занимает Сергей Федоров (1179), тройку лучших замыкает Александр Могильный (1032).

    Кроме того, нападающий «Питтсбурга» стал седьмым россиянином, который смог забить 400 голов в НХЛ. Опережают форварда Овечкин (679 голов), Федоров (483 гола), Могильный (473 гола), Павел Буре (437 голов), Илья Ковальчук (436 голов) и Алексей Ковалев (430 голов). 0

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