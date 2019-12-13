НХЛ. Хет-трик Панарина, два ассиста Кучерова, 27 сэйвов Бобровского

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:6

«Рейнджерс» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе победителей хет-трик оформил Артемий Панарин, который также сделал результативную передачу, Мика Зибанежад оформил дубль, еще одну шайбу забросил Йеспер Фаст.

Панарин забросил 18 шайб в текущем сегоне, на его счету 41 (18+23) очко в 31 игре.

Российский нападающий Павел Бучневич отыграл 14:59, показатель полезности «-3». Голкипер Александр Георгиев отразил 15 бросков из 18.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:6 (1:0, 1:2, 1:4) Голы: Хертл — 11 (мен.), 9:13 — 1:0. Фаст — 5 (Хитил, Маккег), 25:02 — 1:1. Панарин — 16 (Стром, Шей), 27:56 — 1:2. Кутюр — 10 (Майер), 31:32 — 2:2. Диллон — 1 (Лабанк, Торнтон), 44:12 — 3:2. Зибанежад — 8 (бол., Дианджело, Панарин), 48:49 — 3:3. Зибанежад — 9 (Крайдер, Фаст), 53:10 — 3:4. Панарин — 17 (Хитил, Крайдер), 56:49 — 3:5. Панарин — 18 (п.в.), 57:36 — 3:6Вратари: Джонс (57:17) — ГеоргиевШтраф: 6 — 4Броски: 18 (7+9+2) — 30 (12+8+10)Наши: Бучневич (15.45/0/-3), Панарин (17.46/4/+3)

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:2

«Тампа» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Для «Брюинз» это пятое подряд поражение.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) Голы: Бержерон — 10 (Маршан, Макэвой), 4:26 — 0:1. Стэмкос — 12 (бол., Кучеров), 32:35 — 1:1. Пойнт — 11 (бол., Кучеров, Хедман), 44:07 — 2:1. Стэмкос — 13, 55:13 — 3:1. Мур — 1 (Бьорк), 56:45 — 3:2Вратари: Василевский — Раск (58:00)Штраф: 11 — 13Броски: 31 (7+14+10) — 29 (4+12+13)

«Флорида» — «Айлендерс» — 1:3

«Флорида» на своем льду уступила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Команда из Нью-Йорка одержала вторую победу кряду, а «Пантерз» потерпели второе поражение подряд.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Айлендерс» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) Голы: Тэйвз — 3 (бол., Эберле, Ли), 20:49 — 0:1. Барзал — 13 (бол., Эберле, Бэйли), 24:40 — 0:2. Хоффман — 12 (Пайсик, Коннолли), 29:36 — 1:2. Ли — 9 (п.в.), 59:57 — 1:3Вратари: Бобровский (58:50 — 59:57) — ГрайссШтраф: 13 — 21Броски: 33 (8+12+13) — 30 (9+12+9)

«Питтсбург» — «Коламбус» — 1:0 ОТ

«Питтсбург» в овертайме выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил Брайан Раст.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил встречу из-за болезни.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Коламбус» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Гол: Раст — 10 (бол., Летанг, Гюнтцель), 63:02 — 1:0Вратари: Джерри — КорписалоШтраф: 2 — 6Броски: 32 (12+6+12+2) — 17 (6+5+6+0)

Другие результаты:

«Ванкувер» — «Каролина» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

«Аризона» — «Чикаго» — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

«Калгари» — «Торонто» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 6:5 (2:1, 2:1, 2:3)

«Сент-Луис» — «Вегас» — 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)

«Баффало» — «Нэшвилл» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

«Детройт» — «Виннипег» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) 0