НХЛ. Хет-трик Панарина, два ассиста Кучерова, 27 сэйвов Бобровского

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:6
«Рейнджерс» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
В составе победителей хет-трик оформил Артемий Панарин, который также сделал результативную передачу, Мика Зибанежад оформил дубль, еще одну шайбу забросил Йеспер Фаст.
Панарин забросил 18 шайб в текущем сегоне, на его счету 41 (18+23) очко в 31 игре.
Российский нападающий Павел Бучневич отыграл 14:59, показатель полезности «-3». Голкипер Александр Георгиев отразил 15 бросков из 18.
«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:2
«Тампа» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Для «Брюинз» это пятое подряд поражение.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.
«Флорида» — «Айлендерс» — 1:3
«Флорида» на своем льду уступила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.
Команда из Нью-Йорка одержала вторую победу кряду, а «Пантерз» потерпели второе поражение подряд.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.
«Питтсбург» — «Коламбус» — 1:0 ОТ
«Питтсбург» в овертайме выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил Брайан Раст.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил встречу из-за болезни.
Другие результаты:
«Ванкувер» — «Каролина» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
«Аризона» — «Чикаго» — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
«Калгари» — «Торонто» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
«Миннесота» — «Эдмонтон» — 6:5 (2:1, 2:1, 2:3)
«Сент-Луис» — «Вегас» — 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)
«Баффало» — «Нэшвилл» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
«Детройт» — «Виннипег» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) 0