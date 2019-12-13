ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Хет-трик Панарина, два ассиста Кучерова, 27 сэйвов Бобровского

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 декабря

    Хоккей НХЛ Анахайм Дакс Бостон Брюинз Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Даллас Старз Детройт Ред Уингз Лос-Анджелес Кингз Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз Тампа-Бэй Лайтнинг Филадельфия Флайерз Флорида Пантерз Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Эспаньол»Бесполезная победа. ЦСКА негромко «хлопнул дверью» в Каталонии «Хетафе» — «Краснодар» Худший евросезон российского футбола. «Хетафе» унизил «Краснодар» Артемин ПанаринНХЛ. Хет-трик Панарина, два ассиста Кучерова, 27 сэйвов Бобровского
  • 09:38
    • «Филадельфия» разобралась с «Бостоном», «Даллас» одолел «Детройт»
  • 00:53
    • ЦСКА вырвал победу у «Эспаньола»
  • 22:49
    • «Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
  • 22:28
    • Сборная России проиграла Швеции на старте Кубка Первого канала
  • 01:25
    • «Вулверхэмптон» разгромил «Бешикташ», «Брага» переиграла «Слован»
  • 01:17
    • «Гент» и «Вольфсбург» стали участниками плей-офф от группы I
  • 01:12
    • «МЮ» разгромил АЗ, но оба клуба вышли в плей-офф ЛЕ
    Все новости спорта
    Артемин Панарин
    Артемин Панарин
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!

    «Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:6

    «Рейнджерс» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

    В составе победителей хет-трик оформил Артемий Панарин, который также сделал результативную передачу, Мика Зибанежад оформил дубль, еще одну шайбу забросил Йеспер Фаст.

    Панарин забросил 18 шайб в текущем сегоне, на его счету 41 (18+23) очко в 31 игре.

    Российский нападающий Павел Бучневич отыграл 14:59, показатель полезности «-3». Голкипер Александр Георгиев отразил 15 бросков из 18.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:6 (1:0, 1:2, 1:4)
    Голы: Хертл — 11 (мен.), 9:13 — 1:0. Фаст — 5 (Хитил, Маккег), 25:02 — 1:1. Панарин — 16 (Стром, Шей), 27:56 — 1:2. Кутюр — 10 (Майер), 31:32 — 2:2. Диллон — 1 (Лабанк, Торнтон), 44:12 — 3:2. Зибанежад — 8 (бол., Дианджело, Панарин), 48:49 — 3:3. Зибанежад — 9 (Крайдер, Фаст), 53:10 — 3:4. Панарин — 17 (Хитил, Крайдер), 56:49 — 3:5. Панарин — 18 (п.в.), 57:36 — 3:6Вратари: Джонс (57:17) — ГеоргиевШтраф: 6 — 4Броски: 18 (7+9+2) — 30 (12+8+10)Наши: Бучневич (15.45/0/-3), Панарин (17.46/4/+3)

    «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:2

    «Тампа» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

    Для «Брюинз» это пятое подряд поражение.

    Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
    Голы: Бержерон — 10 (Маршан, Макэвой), 4:26 — 0:1. Стэмкос — 12 (бол., Кучеров), 32:35 — 1:1. Пойнт — 11 (бол., Кучеров, Хедман), 44:07 — 2:1. Стэмкос — 13, 55:13 — 3:1. Мур — 1 (Бьорк), 56:45 — 3:2Вратари: Василевский — Раск (58:00)Штраф: 11 — 13Броски: 31 (7+14+10) — 29 (4+12+13)

    «Флорида» — «Айлендерс» — 1:3

    «Флорида» на своем льду уступила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

    Команда из Нью-Йорка одержала вторую победу кряду, а «Пантерз» потерпели второе поражение подряд.

    Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Айлендерс» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Тэйвз — 3 (бол., Эберле, Ли), 20:49 — 0:1. Барзал — 13 (бол., Эберле, Бэйли), 24:40 — 0:2. Хоффман — 12 (Пайсик, Коннолли), 29:36 — 1:2. Ли — 9 (п.в.), 59:57 — 1:3Вратари: Бобровский (58:50 — 59:57) — ГрайссШтраф: 13 — 21Броски: 33 (8+12+13) — 30 (9+12+9)

    «Питтсбург» — «Коламбус» — 1:0 ОТ

    «Питтсбург» в овертайме выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил Брайан Раст.

    Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил встречу из-за болезни.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Коламбус» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Раст — 10 (бол., Летанг, Гюнтцель), 63:02 — 1:0Вратари: Джерри — КорписалоШтраф: 2 — 6Броски: 32 (12+6+12+2) — 17 (6+5+6+0)

    Другие результаты:

    «Ванкувер» — «Каролина» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

    «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

    «Аризона» — «Чикаго» — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

    «Калгари» — «Торонто» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

    «Миннесота» — «Эдмонтон» — 6:5 (2:1, 2:1, 2:3)

    «Сент-Луис» — «Вегас» — 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)

    «Баффало» — «Нэшвилл» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

    «Детройт» — «Виннипег» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • «Лилль» — «Монпелье»
  • 1.80
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Иван Обляков
  • «Полный VAR» — в Краснодаре не обошлось без скандала. Слова Гинера заслуживают внимания
    • 00:09 08/12/2019     «Зенит»
  • Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесны
    • 02:38 11/12/2019     Энтони Джошуа и Энди Руис
  • Спас карьеру, но не убедил. Джошуа без лишнего блеска победил Руиса
    • 10:49 08/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Анчелотти изначально не подходил «Наполи» Футбол Анчелотти не имел шансов преуспеть в «Наполи»Почему клуб расстался с именитым тренером? Вчера в 06:570
  • 01:11
    • «Порту» и «Рейнджерс» добыли путевку в плей-офф Лиги Европы
  • 00:57
    • «Рома» и «Истанбул» пробились в плей-офф Лиги Европы
  • 23:53
    • Матвеев: После забитого мяча упустили инициативу и проиграли
    Габриэл Жезус Футбол Развязка в группе С: немотивированный «Ман Сити» не сбросил карты, «Аталанта» ворвалась в плей-оффПобедители и неудачники по итогам матчей шестого тура ЛЧ в группе С Вчера в 14:080
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Лилль» удачно играть на «Пьер Моруа»?
  • 2.45
    •
  • 00:27
    • Рибери выбыл на три месяца из-за травмы
  • 23:46
    • «Арсенал» и «Айнтрахт» прошли в плей-офф Лиги Европы
  • 23:25
    • Чехия в овертайме одолела Финляндию на Кубке Первого канала
    «Локомотив» — «Атлетико» Футбол Отмучались. «Локо» не стал мешать выходу «Атлетико» в плей-офф ЛЧРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» в Мадриде Вчера в 02:280
  • 23:21
    • «Селтик» потерпел первое поражение, «Ренн» впервые выиграл
  • 23:04
    • АПОЭЛ победил «Севилью», «Дюделанж» сыграл вничью с «Карабахом»
  • 23:01
    • ЛАСК разгромил «Спортинг», ПСВ вырвал ничью с «Русенборгом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие