«Даллас» уволил главного тренера из-за непрофессионального поведения

Джим Монтгомери
globallookpress.com
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Баунесс. Кроме того, тренер «Техаса» Эрик Лэксдал станет его ассистентом.
«Мы ожидаем, что все наши сотрудники будут работать честно и демонстрировать профессиональное поведение, представляя нашу организацию.
Это решение было принято из-за непрофессионального поведения, несовместимого с основными ценностями и убеждениями клуба и НХЛ», — заявил генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл.
Напомним, что за команду выступает российский форвард Александр Радулов.
В этом сезоне «Даллас» занимает 6-е место в таблице Западной конференции, выиграв 17 матчей и потерпев 14 поражений. 0