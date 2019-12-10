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    «Даллас» уволил главного тренера из-за непрофессионального поведения

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    Главный тренер «Даллас Старс» Джим Монтгомери был уволен со своего поста, который занимал с 2018 года, сообщает клубная пресс-служба.

    Джим Монтгомери
    Джим Монтгомери

    Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Баунесс. Кроме того, тренер «Техаса» Эрик Лэксдал станет его ассистентом.

    «Мы ожидаем, что все наши сотрудники будут работать честно и демонстрировать профессиональное поведение, представляя нашу организацию.

    Это решение было принято из-за непрофессионального поведения, несовместимого с основными ценностями и убеждениями клуба и НХЛ», — заявил генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл.

    Напомним, что за команду выступает российский форвард Александр Радулов.

    В этом сезоне «Даллас» занимает 6-е место в таблице Западной конференции, выиграв 17 матчей и потерпев 14 поражений. 0

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