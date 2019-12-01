«Барыс» уверенно переиграл минское «Динамо»

Фрагмент матча
ХК «Барыс»
Дубль в составе победителей оформил Корбан Найт (22 и 57 минуты). По шайбе забросили Роман Старченко (22), Атте Охтамаа (37) и Павел Акользин (60).
У «зубров» точным броском отметился Александр Когалев (25).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо» (Минск) — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы: Найт — 7 (Виделль), 21:17 — 1:0. Старченко — 8 (Шалапов, Виделль), 21:47 — 2:0. Когалев — 2, 24:26 — 2:1. Охтамаа — 2 (Найт, Старченко), 36:52 — 3:1. Найт — 8 (Охтамаа, Валк), 56:15 — 4:1. Акользин — 3 (п.в., Клещенко), 59:36 — 5:1Вратари: Паскуале — Тэйлор (56:27 — 59:36)Штраф: 4 — 8Броски: 37 (16+11+10) — 22 (6+10+6)
«Барыс» занимает третье место в Восточной конференции (42 очка). Минское «Динамо» — 12-е на Западе (26 очков). 0