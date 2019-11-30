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    СКА в гостях переиграл рижское «Динамо»

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    Питерский СКА одержал победу над рижским «Динамо» (5:3) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барабанов (34-я минута), Евгений Кетов (43), Антон Бурдасов (46), Наиль Якупов (51) и Антон Белов (59).

    За рижскую команду отличились Картер Эштон (13), Увис Балинскис (26) и Лаурис Дарзиньш (38).

    СКА набрал 46 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо», имея в активе 27 очков, занимают на Западе десятое место.

    В следующем матче СКА на выезде встретится с ЦСКА, а «Динамо» на своем льду сыграет против «Северстали».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)
    Голы: Эштон — 9 (Балинскис, Слепец), 12:14 — 1:0. Балинскис — 4 (бол., Сетдиков), 25:31 — 2:0. Барабанов — 6 (Хафизуллин, Плотников), 33:19 — 2:1. Дарзиньш — 7 (бол., Балинскис), 37:35 — 3:1. Кетов — 8 (Марченко, Земченок), 42:33 — 3:2. Бурдасов — 7 (Кузьменко, Коскиранта), 45:15 — 3:3. Якупов — 5 (бол., Ожиганов), 50:47 — 3:4. Белов — 2 (п.в., Кетов), 58:54 — 3:5Вратари: Салак (57:42 — 58:54) — СамоновБроски: 35 (15+13+7) — 29 (11+5+13)Штраф: 12 — 16
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