СКА в гостях переиграл рижское «Динамо»

Питерскийодержал победу над рижским(5:3) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барабанов (34-я минута), Евгений Кетов (43), Антон Бурдасов (46), Наиль Якупов (51) и Антон Белов (59).

За рижскую команду отличились Картер Эштон (13), Увис Балинскис (26) и Лаурис Дарзиньш (38).

СКА набрал 46 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо», имея в активе 27 очков, занимают на Западе десятое место.

В следующем матче СКА на выезде встретится с ЦСКА, а «Динамо» на своем льду сыграет против «Северстали».