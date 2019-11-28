Цулыгин: После глупейшего удаления проиграли матч в конце

Главный тренер «Салавата Юлаева»подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против(2:4).

«После невыразительного начала мы вроде выровняли матч, начали двигаться лучше и сравняли счет.

Но жизнь еще раз показывает и доказывает, что в хоккее не бывает мелочей. После глупейшего удаления проиграли матч в конце. Больше тут сказать нечего.

Что с Тему Хартикайненом? Шайба ему попала в лицо. Он поехал в госпиталь делать снимок. Когда вернется, будет какая-то информация.

Не сказать, что его отсутствие повлияло на игру, но мы потеряли одного из лучших наших нападающих. На нем строилось целое звено, поэтому для нас это плохо», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. 0