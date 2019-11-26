Московское «Динамо» одержало победу над «Локомотивом»

Фрагмент матча
ХК «Динамо»
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
Дубль в составе победителей оформил Максим Афиногенов (9 и 59 минуты). По шайбе забросили Дмитрий Яшкин (32) и Владимир Брюквин (39).
У «железнодорожников» отличился Артур Каюмов (29).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Афиногенов — 3 (Чайковски, Петерссон), 8:47 — 1:0. Каюмов — 6 (Коваленко), 28:49 — 1:1. Яшкин — 14 (Петерссон, Огурцов), 31:05 — 2:1. Брюквин — 2 (Игумнов, Григорьев), 38:37 — 3:1. Афиногенов — 4 (п.в., Индрашис, Петерссон), 58:24 — 4:1Вратари: Бочаров — Коновалов (57:29 — 58:24)Штраф: 4 — 2Броски: 30 (9+10+11) — 30 (7+11+12)
В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает третье место (41 очко), а «Локомотив» — восьмое (35 очков). 0