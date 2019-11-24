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    «Трактор» прервал серию поражений, победив «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Трактор Торпедо Прогнозы на КХЛ
    «Трактор» одержал победу над «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

    Дубль на свой счет записал Эндрю Кэлоф (19 и 54 минуты). По шайбе забросили Томаш Гика (13) и Ярослав Косов (26).

    Для челябинской команды эта победа стала первой после пяти поражений кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Гика — 7 (Меньшиков, Виртанен), 12:25 — 1:0. Кейлоф — 5 (бол., Виртанен, Бэйлен), 18:52 — 2:0. Косов — 5 (Комаров), 25:57 — 3:0. Кейлоф — 6, 53:30 — 4:0Вратари: Сухачев — ЛиндбекШтраф: 4 — 8Броски: 43 (18+11+14) — 25 (6+11+8)

    «Трактор» занимает 12-е место в Восточной конференции (24 очка). «Торпедо» — четвертое на Западе (38 очков). 0

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