«Трактор» прервал серию поражений, победив «Торпедо»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

Дубль на свой счет записал Эндрю Кэлоф (19 и 54 минуты). По шайбе забросили Томаш Гика (13) и Ярослав Косов (26).

Для челябинской команды эта победа стала первой после пяти поражений кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: Гика — 7 (Меньшиков, Виртанен), 12:25 — 1:0. Кейлоф — 5 (бол., Виртанен, Бэйлен), 18:52 — 2:0. Косов — 5 (Комаров), 25:57 — 3:0. Кейлоф — 6, 53:30 — 4:0Вратари: Сухачев — ЛиндбекШтраф: 4 — 8Броски: 43 (18+11+14) — 25 (6+11+8)

«Трактор» занимает 12-е место в Восточной конференции (24 очка). «Торпедо» — четвертое на Западе (38 очков). 0