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    «Барыс» в овертайме одолел «Автомобилист»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Барыс Прогнозы на КХЛ
    Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме уступил казахстанскому «Барысу» (2:3 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Барыс»
    «Барыс»

    За победителей в основное время Дмитрий Шевченко (30) и Линус Виделль (46). В овертайме победный бросок на свой счет записал Даррен Диц (61).

    В составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами отметились Питер Холланд (10-я минута) и Найджел Доус (43).

    В следующем туре «Автомобилист», прервавший свою серию из четырех побед, в гостях сыграет против «Авангарда».

    «Барыс», одержавший вторую победу в последних восьми матчах сезона, на своем льду встретится с «Ак Барсом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Холланд — 6 (Секстон, Литовченко), 9:45 — 0:1. Шевченко — 1 (Акользин, Метальников), 29:13 — 1:1. Доус — 13 (бол., Мэйсек, Плэтт), 42:57 — 1:2. Виделль — 1, 45:06 — 2:2. Дитц — 6 (Сагадеев, Охтамаа), 60:57 — 3:2Вратари: Паскуале — КоваржБроски: 35 (15+11+8+1) — 37 (14+12+10+1)Штраф: 4 — 4
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