«Барыс» в овертайме одолел «Автомобилист»

Екатеринбургскийв овертайме уступил казахстанскому(2:3 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей в основное время Дмитрий Шевченко (30) и Линус Виделль (46). В овертайме победный бросок на свой счет записал Даррен Диц (61).

В составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами отметились Питер Холланд (10-я минута) и Найджел Доус (43).

В следующем туре «Автомобилист», прервавший свою серию из четырех побед, в гостях сыграет против «Авангарда».

«Барыс», одержавший вторую победу в последних восьми матчах сезона, на своем льду встретится с «Ак Барсом».