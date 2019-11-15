ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнКейн установил новый рекорд. Оценки игроков сборной Англии и Черногории
  • 18:48
    • РФС предложил Черчесову новый контракт
  • 18:16
    • Синицина и Кацалапов с личным рекордом победили в ритм-танце в Москве
  • 18:03
    • СКА в овертайме дожал «Куньлунь»
  • 16:04
    • Российские фигуристы лидируют после короткой программы на Гран-при в Москве
  • 15:47
    • Adidas разработает новую форму для сборной России
    Все новости спорта

    СКА в овертайме дожал «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ СКА Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    СКА одержал победу над «Куньлунем» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Пекине, завершилась со счетом 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

    Победную шайбу забросил на 63-й минуте Кирилл Марченко, а в основное время у питерцев отличились Антон Белов (25) и Александр Дергачев (26).

    В составе «Куньлуня» дублем отметился Виктор Бартли (33 и 54).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Белов — 1 (Галенюк, Плотников), 24:11 — 0:1. Дергачев — 1 (Кузьменко, Зуб), 25:42 — 0:2. Бартли — 1 (Уэрек, Палола), 32:39 — 1:2. Бартли — 2 (Вонг, Фу), 53:48 — 2:2. Марченко — 2 (Кетов, Галенюк), 62:07 — 2:3Вратари: Смит — ХелльбергШтраф: 12 — 10Броски: 30 (7+10+12+1) — 33 (11+13+7+2)

    СКА занимает второе место в Западной конференции (36 очков). «Куньлунь» — десятый на Востоке (27 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • «Нефтехимик» — «Спартак»
  • 1.87
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Итальянцы и боснийцы проведут «верховой» поединок
  • Босния и Герцеговина — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • В Бухаресте шведам нужно зарабатывать очки
  • Румыния — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Поднимется ли Швейцария на второе место в группе?
  • Швейцария — Грузия. Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Эдмонтон Ойлерз» Хоккей НХЛ. «Эдмонтон» разгромил «Колорадо», «Флорида» уступила «Виннипег»Обзор матчей регулярного турнира НХЛ 15 ноября 10:100
  • 20:05
    • Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе Евро-2021
  • 19:43
    • Экс-наставник «Динамо» может возглавить «Сочи»
  • 13:30
    • Черчесов решил поберечь Головина
    Роналду находится не в форме Футбол «Ювентус» не позволит Роналду и Сарри конфликтоватьЧем разрешится размолвка наставника и топ-звезды? Вчера в 07:110
  • Экспресс дня

  • Россия примет Бельгию, Нидерланды и Германия поборются за первое место в группе
  • 3.63
    •
  • 19:57
    • «Манчестер Сити» заинтересован в покупке двух игроков «Лестера»
  • 19:27
    • «Магнитка» выиграла пятый матч подряд
  • 19:09
    • Дзюба: Мне все равно с кем играть, главное выполнить задачу
    Даниил Медведев Теннис Медведев отдал Надалю выигранный матч на Итоговом турнире АТРРеакция СМИ на проигрыш Медведева Надалю на Итоговом турнире ATP Вчера в 12:510
  • 18:33
    • «Локомотив-Кубань» расстался с главным тренером
  • 15:55
    • «Адмирал» одержал третью победу подряд
  • 12:01
    • Скелотто: Ибрагимович хочет завершить карьеру в Италии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие