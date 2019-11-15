СКА в овертайме дожал «Куньлунь»

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Пекине, завершилась со счетом 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Победную шайбу забросил на 63-й минуте Кирилл Марченко, а в основное время у питерцев отличились Антон Белов (25) и Александр Дергачев (26).

В составе «Куньлуня» дублем отметился Виктор Бартли (33 и 54).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Белов — 1 (Галенюк, Плотников), 24:11 — 0:1. Дергачев — 1 (Кузьменко, Зуб), 25:42 — 0:2. Бартли — 1 (Уэрек, Палола), 32:39 — 1:2. Бартли — 2 (Вонг, Фу), 53:48 — 2:2. Марченко — 2 (Кетов, Галенюк), 62:07 — 2:3Вратари: Смит — ХелльбергШтраф: 12 — 10Броски: 30 (7+10+12+1) — 33 (11+13+7+2)

СКА занимает второе место в Западной конференции (36 очков). «Куньлунь» — десятый на Востоке (27 очков). 0