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    «Ак Барс» обыграл «Авангард» и увеличил отрыв на «Востоке»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Авангард Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над омским «Авангардом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Михаил Фисенко, Владислав Кара и Джастин Азеведо.

    Таким образом, команда Дмитрия Квартальнова одержала вторую победу кряду, а клуб из Омска уступил в четвертом поединке за последние шесть матчей.

    Казанский клуб упрочил лидерство в Восточной конференции, омичи занимают вторую строчку.

    14 ноября «Авангард» сыграет с «Северсталью», а игроки «Ак Барса» встретятся с «Трактором».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Фисенко — 6 (Лукоянов, Рукавишников), 24:43 — 1:0. Кара — 1 (Тихонов, Галиев), 41:56 — 2:0. Азеведо — 7 (п.в.), 58:06 — 3:0Вратари: Билялов — Бобков (57:20 — 58:06)Броски: 40 (14+15+11) — 26 (8+9+9)Штраф: 8 — 8
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