«Ак Барс» обыграл «Авангард» и увеличил отрыв на «Востоке»

Казанскийодержал домашнюю победу над омским(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Михаил Фисенко, Владислав Кара и Джастин Азеведо.

Таким образом, команда Дмитрия Квартальнова одержала вторую победу кряду, а клуб из Омска уступил в четвертом поединке за последние шесть матчей.

Казанский клуб упрочил лидерство в Восточной конференции, омичи занимают вторую строчку.

14 ноября «Авангард» сыграет с «Северсталью», а игроки «Ак Барса» встретятся с «Трактором».