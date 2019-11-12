«Ак Барс» обыграл «Авангард» и увеличил отрыв на «Востоке»

В составе победителей отличились Михаил Фисенко, Владислав Кара и Джастин Азеведо.
Таким образом, команда Дмитрия Квартальнова одержала вторую победу кряду, а клуб из Омска уступил в четвертом поединке за последние шесть матчей.
Казанский клуб упрочил лидерство в Восточной конференции, омичи занимают вторую строчку.
14 ноября «Авангард» сыграет с «Северсталью», а игроки «Ак Барса» встретятся с «Трактором».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Фисенко — 6 (Лукоянов, Рукавишников), 24:43 — 1:0. Кара — 1 (Тихонов, Галиев), 41:56 — 2:0. Азеведо — 7 (п.в.), 58:06 — 3:0Вратари: Билялов — Бобков (57:20 — 58:06)Броски: 40 (14+15+11) — 26 (8+9+9)Штраф: 8 — 8