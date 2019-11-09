Сборная России по буллитам обыграла Швецию

Сборная России
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В основное время в составе российской команды заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (11-я минута), Дамир Жафяров (15), Кирилл Семенов (35) и Никита Сошников (52). Победный буллит на свой счет записал Сошников.
За шведскую сборную отличились Карл Клингберг (30), Микаэль Викстранд (49), Фредрик Хендемарк (54) и Никлас Ханссон (58).
В первом матче на турнире российская команда уступил Финляндии со счетом 3:4.
В следующем матче сборная России 10 ноября сыграет против Чехии, а Швеция в этот же день встретится с командой Финляндии.
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Швеция — Россия — 4:5 Б (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Слепышев — 1 (Окулов), 10:25 — 0:1. Жафяров — 1 (Сергеев, Семенов), 14:12 — 0:2. Клингберг — 1 (буллит), 29:55 — 1:2. Семенов — 1 (бол., Жафяров, Сергеев), 34:25 — 1:3. Редин — 1 (бол., Фриберг), 48:19 — 2:3. Сошников — 1 (бол., Кузьменко, Бурдасов), 51:25 — 2:4. Хендемарк — 1 (Бродин), 53:11 — 3:4. Ханссон — 1 (Клингберг, Юханссон), 57:43 — 4:4Победный буллит: СошниковБроски: 22 (5+7+8+2) — 30 (15+6+5+4)Вратари: Хелльберг (57:12 — 57:43) — БобковШтраф: 12 — 14