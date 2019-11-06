НХЛ. «Монреаль» прервал 6-матчевую серию побед «Бостона», «Торонто» обыграл «Лос-Анджелес»

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава» 4:1
«Нью-Йорк Айлендерс» добыл десятую победу подряд, дома обыграв «Оттаву» со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). В составе победителей отличились Кэл Клаттербак, Коул Бардро, Кейси Сизикас и Джош Бейли. У гостей гол забил Жан-Габриэль Пажо, которому ассистировал Владислав Наместников.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Оттава» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Пажо — 6 (мен., Наместников), 7:44 — 0:1. Клаттербак — 1 (Сизикас, Тэйвз), 8:23 — 1:1. Бардро — 1 (буллит), 35:34 — 2:1. Сизикас — 1 (мен., Клаттербак, Мэйфилд), 50:00 — 3:1. Бэйли — 6 (Добсон, Пелеч), 50:40 — 4:1Вратари: Грайсс (50:39 — 50:40) — АндерсонШтраф: 18-4Броски: 32 (10+13+9) — 28 (8+10+10)
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава» 4:1
«Коламбус» — «Вегас» 1:2
«Коламбус» потерпел пятое поражение кряду, на своем льду проиграв «Вегасу» со счетом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). У победителей дубль оформил Райлли Смит. Голкипер Марк-Андре Флери отразил 29 бросков из 30. У проигравших гол забил Бун Дженнер.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Вегас» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Смит — 8 (Карлссон, Маршессо), 19:15 — 0:1. Дженнер — 4 (Кукан, Фолиньо), 25:37 — 1:1. Смит — 9 (мен., Карлссон, Холден), 27:36 — 1:2Вратари: Корписало (58:29) — ФлериШтраф: 6-8Броски: 30 (9+11+10) — 25 (9+9+7)
«Филадельфия» — «Каролина» 4:1
«Каролина» была разгромлена в гостях «Филадельфией» со счетом 1:4 (0:1, 1:0, 0:3). В составе победителей шайбы забросили Шон Кутюрье, Трэвис Конечны, Джоэль Фараби и Клод Жиру. У гостей гол забил Лукас Валльмарк. «Харрикейнз» после серии из трех побед проиграли второй матч кряду.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Каролина» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Голы: Кутюрье — 4 (бол., Нисканен, Гостисбеер), 3:30 — 1:0. Валлмарк — 2 (ван Римсдайк, Нечас), 26:17 — 1:1. Конекны — 7 (Нисканен, Кутюрье), 41:12 — 2:1. Фэраби — 2 (Жиру, ван Римсдайк), 52:59 — 3:1. Жиру — 4 (Питлик, Майерс), 57:38 — 4:1Вратари: Харт — МразекШтраф: 6-6Броски: 28 (10+5+13) — 34 (14+9+11)
«Филадельфия» — «Каролина» 4:1
«Торонто» — «Лос-Анджелес» 3:1
«Торонто» дома переиграл «Лос-Анджелес» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). У победителей отличились Александр Керфут, Остон Мэттьюс и Вильям Нюландер. У проигравших гол забил Алекс Иафалло. «Короли» потерпели пятое поражение в последних шести матчах.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Иафалло — 3 (бол., Копитар, Браун), 25:40 — 0:1. Керфут — 5, 33:29 — 1:1. Мэттьюс — 12 (Нюландер, Юнссон), 52:36 — 2:1. Нюландер — 4 (Мэттьюс, Холл), 53:06 — 3:1Вратари: Андерсен — Куик (57:16 — 59:47)Штраф: 6-8Броски: 23 (7+7+9) — 25 (7+9+9)
«Торонто» — «Лос-Анджелес» 3:1
«Монреаль» — «Бостон» 5:4
«Монреаль» прервал шестиматчевую серию побед «Бостона» — 5:4 (3:1, 1:2, 1:1). Дубль в составе победителей оформил Виктор Мете, еще по голу забили Томаш Татар, Пол Байрон и Бен Шьяро. У проигравших отличились Давид Пастрняк, Коннор Клифтон, Андерс Бьорк и Шон Курали.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Бостон» — 5:4 (3:1, 1:2, 1:1)
Голы: Мете — 2 (Армиа, Питри), 1:13 — 1:0. Пастрняк — 15 (бол., Краг, Бержерон), 14:55 — 1:1. Татар — 5 (Галлахер, Чиаро), 16:45 — 2:1. Байрон — 1, 17:16 — 3:1. Клифтон — 1, 27:17 — 3:2. Бьорк — 2 (Макэвой), 38:13 — 3:3. Мете — 3 (Лехконен, Питри), 38:55 — 4:3. Керали — 1 (Вагнер), 43:03 — 4:4. Чиаро — 2 (Уэбер, Татар), 49:06 — 5:4Вратари: Прайс — Раск (59:01)Штраф: 4-4Броски: 31 (13+12+6) — 25 (6+9+10)
«Монреаль» — «Бостон» 5:4
«Виннипег» — «Нью-Джерси» 1:2 Б
«Виннипег» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1). Автором победного буллита стал россиянин Никита Гусев. «Дьяволы» после серии из трех поражений добыли вторую победу подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Нью-Джерси» — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хишир — 2 (Холл, Ватанен), 4:44 — 0:1. Копп — 2 (Моррисси, Бурк), 28:38 — 1:1Победный буллит: ГусевВратари: Хеллебайк — БлэквудШтраф: 6-2Броски: 33 (8+12+9+4) — 32 (12+9+10+1)
«Виннипег» — «Нью-Джерси» 1:2 Б
«Даллас» — «Колорадо» 4:1
«Даллас» добыл четвертую победу кряду, нанеся поражение «Колорадо» со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0), которое стало для команды пятым подряд. Форвард «звезд» Александр Радулов отдал голевую передачу и заработал четыре минуты штрафа. У «Колорадо» голевой передачей отметился Владислав Каменев, набравший свое первое очко в сезоне.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Колорадо» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Дикинсон — 1, 0:19 — 1:0. Факса — 3 (Сегин, Радулов), 5:46 — 2:0. Комфер — 2 (Каменев, Макар), 19:24 — 2:1. Факса — 4 (бол., Клингберг, Линделл), 30:54 — 3:1. Перри — 2 (Федун, Хенли), 46:49 — 4:1Вратари: Бишоп — ГрубауэрШтраф: 16-14Броски: 38 (13+13+12) — 37 (5+11+21)
«Даллас» — «Колорадо» 4:1
«Калгари» — «Аризона» 4:3 ОТ
«Калгари» благодаря шайбе в овертайме Мэттью Ткачака переиграл «Аризону» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0). Отметим, что за четыре минуты до конца третьего периода «флэймз» уступал 1:3, но смог забросить две шайбы и перевести игру в дополнительное время.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Аризона» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Келлер — 2 (Шмолц , Гарлэнд), 8:29 — 0:1. Дворак — 6 (Кессел, Голигоски), 24:09 — 0:2. Годро — 4 (бол., Ткачак, Монахэн), 37:16 — 1:2. Хиностроза — 1 (Степан, Грабнер), 50:31 — 1:3. Ткачак — 8 (бол., Линдхольм, Джиордано), 56:30 — 2:3. Джиордано — 4 (Андерссон, Монахэн), 57:19 — 3:3. Ткачак — 9, 64:25 — 4:3Вратари: Риттих (57:05 — 57:19) — РаантаШтраф: 10-12Броски: 43 (9+14+17+3) — 37 (10+13+9+5)
«Калгари» — «Аризона» 4:3 ОТ
«Анахайм» — «Миннесота» 2:4
«Анахайм» на своем поле проиграл «Миннесоте» со счетом 2:4 (0:0, 2:1, 0:3).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)
Голы: Ракелль, 21:27. Ларссон, 21:52. — Фиала, 29:34. Цукарелло, 41:28. Стаал, 44:37. Паризе, 57:48
«Ванкувер» — «Сент-Луис» 1:2 ОТ
«Сент-Луис» одержал победу в овертайме над «Ванкувером» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Благодаря этой победе «блюзмены» обошли «Эдмонтон» и возглавил турнирную таблицу Западной конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Хьюз, 56:25. — Бозак, 23:37. Шварц, 63:28
«Сан-Хосе» — «Чикаго» 4:2
«Сан-Хосе» на своем льду взял верх над «Чикаго» со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).
0
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Голы: Марло, 21:39. Кейн, 32:05. Гертл, 44:39. Майер, 58:34. — Саад, 56:58. Кит, 58:06