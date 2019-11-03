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    «Динамо» на выезде уступило «Авангарду»

    Хоккей КХЛ Авангард Динамо Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
    «Авангард»

    В составе омичей дубль оформил нападающий Тэйлор Бек, еще по разу отличились форварды Свен Андригетто и Кирилл Семенов.

    За «Динамо» заброшенными шайбами отметились нападающий Дмитрий Яшкин и защитник Юусо Хиетанен.

    «Динамо» с 31 баллом располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» — 2-е место на Востоке с 34 очками.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «ХК Динамо» (Москва) — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)
    Голы: Хиетанен — 7 (бол., Шипачев, Яшкин), 4:02 — 0:1. Семенов — 7, 5:44 — 1:1. Бек — 6 (бол., Войнов, Шумаков), 22:51 — 2:1. Андригетто — 6 (Фрэнсон, Широков), 41:10 — 3:1. Хиетанен — 8 (Тарасов, Чайковски), 47:25 — 3:2. Яшкин — 9 (мен.), 48:56 — 3:3. Бек — 7 (Войнов), 56:24 — 4:3Вратари: Бобков — Бочаров (58:04)Броски: 38 (13+16+9) — 16 (3+6+7)Штраф: 6 — 8
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